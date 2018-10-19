Прощание с Константином Ивановым состоится 22 октября

Как мы уже рассказывали, в ночь на 19 октября скончался бывший главный редактор газеты «Калужский перекрёсток» Константин ИВАНОВ.

Прощание с ним пройдёт с 11:00 до 12:00 в понедельник, 22 октября, в Доме печати на улице Марата, 10.