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Прощание с Константином Ивановым состоится 22 октября

19.10.2018 14:21 0 842 Редакция
Прощание с Константином Ивановым состоится 22 октября

Как мы уже рассказывали, в ночь на 19 октября скончался бывший главный редактор газеты «Калужский перекрёсток» Константин ИВАНОВ.

Прощание с ним пройдёт с 11:00 до 12:00 в понедельник, 22 октября, в Доме печати на улице Марата, 10.


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Автор:

Редакция 
Тэги: общество
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