Жажда жизни: диджей без рук покоряет ночные клубы

Улыбка на пол-лица, глаза с чертовщинкой, наушники и огромный рюкзак за спиной. На интервью Борис пришёл, поспав всего несколько часов: всю ночь играл в одном из развлекательных заведений Обнинска.

Вечная ссылка

Это сейчас он местная знаменитость. О нём снимают сюжеты федеральные телеканалы, пользователи соцсетей подписываются на его странички в Интернете. А ещё каких-то 5 лет назад Боря слыхом не слыхивал об Обнинске. Да и музыка была лишь увлечением.

История Бориса банальна до жути. От ребёнка с особенностями ещё в роддоме отказались родители. Дом малютки, детский дом, дом-интернат для престарелых и инвалидов в Пензе. Казалось, что вся его жизнь предопределена заранее. Бесконечный «день сурка»: завтра мало чем отличается от сегодня. Дни складываются в недели, недели — в годы…

— Та жизнь не была раем. Много такого происходило, о чём я, наверное, никогда не захочу рассказать, — говорит Борис.

Это была своеобразная ссылка. Людей, чем-то отличающихся от других, изолировали от общества.

— Я, конечно, примерным не был. Порой нам удавалось с друзьями улизнуть. Погуляем всю ночь — и вернёмся, — широко улыбается от приятных воспоминаний Борис.

Особенный

О том, каково это — жить, когда у тебя нет рук, Борис говорить не любит: «Ни к чему это». Обычному человеку всё равно не понять того, как держать шариковую ручку ногами, пить чай только через трубочку, печатать на компьютере… носом.

— Он как-то мне сказал: «Да я такой же, как все!» — рассказывает друг и по совместительству — пиар-менеджер Бориса Андрей ПЕРВОВ. — Нет, он не такой. Он особенный. В самом лучшем смысле...

Действительно, особенный. Другой давно бы сломался и смирился с жизнью в четырёх стенах на пособие, а Борис пытался вырваться из неё. Сначала увлёкся компьютерными играми, стал зарабатывать на комментариях к ним — делал стримы. Затем в его жизнь пришла современная клубная музыка: рэп и рок. И на что-то другое просто не осталось времени. В 23 года он дебютировал как dj. Работал на свадьбах, вечерах отдыха, на юбилеях в санатории «Полесье» Пензенской области.

А в 26 лет случилось с ним настоящее чудо — появилась семья. Нет, у его биологических отца и матери не проснулась совесть. Он познакомился в Интернете с обнинцами Александром Маховым и Татьяной Вербицкой. Виртуальное общение переросло в реальное, и вскоре Борис переехал к ним жить. С тех пор прошло уже 5 лет. Александра и Татьяну он давно называет мамой и папой.

— Знаете, как друзья в интернате отговаривали меня от переезда! Но я твёрдо решил — и ни разу не пожалел об этом, — признаётся Борис. — Каждый год я приезжаю к своим друзьям в интернат, мы и в Интернете общаемся. Но покидать стены госучреждения они не стремятся.

Ни минуты покоя

Первые полгода в Обнинске Борис практически не выходил из дома. Адаптироваться к новому городу помог домашний питомец, которого он по собственной инициативе стал выгуливать три раза в день, и природное любопытство.

— Я мог выйти из дома и пойти куда глаза глядят. Часами бродил по улочкам Обнинска, — говорит он.

А потом у него появились и друзья. Вообще, Борису на хороших людей везёт. Узнав, что он хочет развиваться как диджей, но для этого нет специального оборудования, позволяющего делать собственные, авторские миксы, ребята запустили акцию в Интернете. В итоге необходимое оборудование было найдено всего за 4 дня. Помог приобрести его один из депутатов Госдумы РФ. Вот такой неожиданный подарок Борис получил к своему 31-летию. Теперь эту дату он считает началом своего творческого пути.

— Я только год серьёзно занимаюсь музыкой. Не всё пока удаётся. Но я учусь. Есть несколько площадок в Обнинске, на которых постоянно работаю. Конечно, я не получаю там каких-то баснословных денег, но сейчас для меня главное — опыт.

Борис — уникальный в России диджей. Поклонники сравнивают его со знаменитым французом Паскалем Клеманом, который, несмотря на отсутствие рук, стал настоящей мировой звездой. Борис так же миксует музыку носом, плечами, иногда в ход идут даже ноги.

— Но до француза мне ещё далеко. Я только начал писать собственную музыку, — говорит он.

В конце сентября обнинский диджей впервые выступил в Москве, в клубе LINCOLN LIVE, вместе с рок-вокалистом Gariwoodman.

— Я сильно нервничал: впервые свой бит онлайн накладывал, — не скрывает Борис. — Хотя мы всё заранее отрепетировали. Только народ заходит в зал — меня начинает трясти. Не мог сразу сосредоточиться.

Немного смущаясь, он рассказывает о том, что хочет почувствовать себя материально независимым, снять квартиру и завести семью.

Глядя на Бориса, чувствуешь уверенность в том, что всё так и будет!

Эта статья была опубликована в №41 газеты «Калужский перекрёсток» от 10.10.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.