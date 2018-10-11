Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Четверг, 11 октября
$ 66.18 0.22
76.07 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Общество

На воскрешение калужских библиотек выделят 5 миллионов

11.10.2018 19:57 0 85 Елена Французова
На воскрешение калужских библиотек выделят 5 миллионов

В четверг, 11 октября, в заседании совета по культуре и искусству в Калуге обсудили судьбу библиотек.

- Я бываю часто в библиотеках и вижу, что очередь за книжками не стоит, - рассказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Есть какие-то этому причины: или книжка там неинтересная, или люди стали их покупать, появились возможности читать свои книжки. Библиотечки (уличные.- Прим. автора) эти мы хотели, чтобы они работали как обменные пункты. Коль так получилось, то нам нужно в библиотеки нечто дополнительное привносить. Я работал библиотекарем, я в смену выдавал 800 книжек! 800 человек я обслуживал в смену! А сегодня библиотека за месяц порой 800 не обслуживает. А я один выдавал, а там же коллективчик!

В качестве примера глава региона привёл библиотекаря из Юхновского района, женщина разносит книги по домам:

- У неё все читают!

Директор Дзержинской межпоселенческой центральной библиотеки Борис СНАЗИН пожаловался, что книжный фонд давно не обновлялся. Ему, чтобы добыть новинки, приходится месяц ходить по знакомым столичным дачникам.

- Библиотека должна иметь серьезное лицо, - уверен Сназин.

Министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ сообщил, что для комплектования библиотек, при условии, что одна книга стоит 300 рублей, потребуется выделить 88 миллионов рублей.

Сназин заявил о необходимости каждой библиотеке иметь хотя бы 10 самых топовых книг года.
В итоге на библиотеки решили ежегодно выделять по 5 миллионов рублей.

- Вопрос не только в финансировании, но и чем комплектовать, -  считает председатель совета по культуре и искусству Виталий БЕССОНОВ. – Необходим список той литературы, которая должна однозначно поступать в библиотеки.

- Многие библиотечные профессионалы стараются угодить людям, заказывают всякую фигню в виде женских романов, детективов. Конечно, за этим надо следить. Нельзя даже нам на откуп отдавать, - признался Сназин.

Уважаемые читатели! А когда вы были последний раз в библиотеке? Какие книги читаете? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: общество анатолий артамонов борис сназин павел суслов виталий бессонов
Еще новости из рубрики «Общество»

Юных калужан зовут к Максиму Галкину 11.10.2018 15:30

Артамонов отправил около 50 СМС за победительницу шоу «Голос 60+» 11.10.2018 12:55

«Самыми страшными в больнице были 90-е годы» 10.10.2018 21:30

Радоницу предложили сделать выходным днём в Калужской области 10.10.2018 16:24

Калужан заманивают в московские СИЗО 10.10.2018 16:07


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 октября, 11:00
X военно-исторический праздник «Тарутино-поле русской славы»
Малоярославец
вс 14 октября, 09:00
Международный военно-исторический фестиваль, посвященный 206-й годовщине Малоярославецкого сражения
Малоярославец
сб 13 октября, 13:00
Настольные ролевые игры
Городской Досуговый центр

Для детей

пт 12 октября, 10:30
Четвертый Техно-фестиваль космической тематики
Калуга
вс 14 октября, 11:00
Интерактивные спектакли от "Карусели"
Калуга
сб 13 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 13 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

пт 12 октября, 18:00
Концерт "Моя Россия! "
Силикатный, ДК
пт 12 октября, 19:00
Ирина Круг
Арена КТЗ, ДК
пт 12 октября, 19:00
Anacondaz
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 12 октября, 20:00
ANSHU
Flat, кафе

Кино

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
На районе
Хэллфест
Тайна дома с часами
Новости компаний

Доля Калужского филиала Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ превышает 90%

Макснет и МегаФон дают возможность сократить расходы на 20%

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Где скачать музыку: обзор сайта с современными песнями

Способы поиска выгодных вакансий: рекомендации от JobSavior

В чем выгода от приобретения жилья в Германии или Австрии

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.