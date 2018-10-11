На воскрешение калужских библиотек выделят 5 миллионов

В четверг, 11 октября, в заседании совета по культуре и искусству в Калуге обсудили судьбу библиотек.

- Я бываю часто в библиотеках и вижу, что очередь за книжками не стоит, - рассказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. - Есть какие-то этому причины: или книжка там неинтересная, или люди стали их покупать, появились возможности читать свои книжки. Библиотечки (уличные.- Прим. автора) эти мы хотели, чтобы они работали как обменные пункты. Коль так получилось, то нам нужно в библиотеки нечто дополнительное привносить. Я работал библиотекарем, я в смену выдавал 800 книжек! 800 человек я обслуживал в смену! А сегодня библиотека за месяц порой 800 не обслуживает. А я один выдавал, а там же коллективчик!

В качестве примера глава региона привёл библиотекаря из Юхновского района, женщина разносит книги по домам:

- У неё все читают!

Директор Дзержинской межпоселенческой центральной библиотеки Борис СНАЗИН пожаловался, что книжный фонд давно не обновлялся. Ему, чтобы добыть новинки, приходится месяц ходить по знакомым столичным дачникам.

- Библиотека должна иметь серьезное лицо, - уверен Сназин.

Министр культуры и туризма Калужской области Павел СУСЛОВ сообщил, что для комплектования библиотек, при условии, что одна книга стоит 300 рублей, потребуется выделить 88 миллионов рублей.

Сназин заявил о необходимости каждой библиотеке иметь хотя бы 10 самых топовых книг года.

В итоге на библиотеки решили ежегодно выделять по 5 миллионов рублей.

- Вопрос не только в финансировании, но и чем комплектовать, - считает председатель совета по культуре и искусству Виталий БЕССОНОВ. – Необходим список той литературы, которая должна однозначно поступать в библиотеки.

- Многие библиотечные профессионалы стараются угодить людям, заказывают всякую фигню в виде женских романов, детективов. Конечно, за этим надо следить. Нельзя даже нам на откуп отдавать, - признался Сназин.

Уважаемые читатели! А когда вы были последний раз в библиотеке? Какие книги читаете? Расскажите в комментариях!