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Калужан зовут проверить свертываемость крови

08.10.2018 13:30 0 566 Татьяна Светлова
Калужан зовут проверить свертываемость крови

13 октября отмечается Всемирный день тромбоза. К этой дате уже в седьмой раз приурочена масштабная социальная акция «День МНО», в рамках которой пациенты, принимающие непрямые антикоагулянты, смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови.  

Акция состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, в том числе и в Калуге. Пройти экспресс-диагностику можно будет 12 октября с 09:00 до 15:00 в Калужской областной больнице по адресу: ул. Вишневского, д. 1 (поликлиника, 1-й этаж).

В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты: это препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов – опасных сгустков крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – инсульта и инфаркта.

Неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной – риск образования тромбов. Поэтому нужно постоянно проверять МНО.

Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику 12 октября и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале: www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии: 8-800-100-19-68.


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Тэги: общество здравоохранение
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