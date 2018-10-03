Вместо ФОКа для инвалидов на Правобережье построят спорткомплекс для боксёров

Во вторник, 2 октября, в Калуге состоялось очередное заседание градостроительного совета. Пригласить на него прессу горуправа не посчитала нужным, поэтому о мероприятии журналисты узнали уже постфактум. Тем не менее некоторые подробности этого совещания нам стали известны.

В частности, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений предложило внести изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина и 65 лет Победы в микрорайоне Правобережье. Речь идёт о земельном участке, расположенном напротив домов №№ 25 и 27 по улице 65 лет Победы.

Ранее он предназначался для строительства одноэтажного спортивного центра для людей с ограниченными возможностями. Управление архитектуры предложило изменить характеристики данного объекта. Теперь это будет «спортивное сооружение закрытого типа (физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий боксом и проведения занятий по боксу»).

Предполагается, что ФОК будет 4-этажным площадью 10 тыс. кв.м (вместо планируемых прежде 3609 кв.м). Возле спортивного центра планируется обустройство парковки на 183 машины.

Члены градостроительного совета также одобрили предложение Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений об организации открытой автостоянки на 185 машин в районе квартала «Еврострой» - вместо обещанного компанией-застройщиком многоуровненого паркинга на 200 мест. Ещё 138 мест для нужд автомобилистов, проживающих в этой части микрорайона «Правгород», планируется обустроить вдоль улицы 65 лет Победы. Там будут сделаны парковочные карманы. Кстати, сейчас в этом месте проходит Аллея Баранова.

Уважаемые читатели! А вы занимаетесь каким-либо видом спорта? Расскажите в комментариях!