Он не дожил до пенсии: исчезла скульптура обречённого трудяги

Арт-объект, установленный у Пенсионного фонда в Людиново Калужской области, исчез. Об этом 2 октября на своей официальной страничке в соцсетях сообщило Людиновское творческое подполье (ЛТП).
- Пожалуй, это самое скоропостижное исчезновение скульптуры из перечня ранее установленных. Трудолюбивого старичка, конечно же, [нецензурное слово, синоним украли]! Люди добрые, доложили! Скульптуры «Я вам наработаю!» возле Пенсионного фонда не было уже в два часа по полудню. И это в день установки, - сообщают авторы работы. - Не переживайте, автор не горюет по сему поводу, а как иначе? Но теперь интересно другое: где и при каких обстоятельствах всплывёт железяка?
Напомним, что 1 октября, в день Пожилого человека, у Пенсионного фонда в Людиново появился скульптура из стали - «Я вам наработаю!»: усталый, очкастый, сгорбленный и беззубый серп, тянет свой непосильный молот в сторону смерти.
К слову, ЛТП не привыкать к исчезновению своих работ. Так, ранее пропала композиция «Сраный веник», установленная на набережной. Спустя несколько месяцев её обнаружили у биржи труда. А у розового табурета вскоре после его установки пропала цепь.
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