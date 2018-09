Как знатоки на Кипр летали

Кристина Заляускайте рассказала о своём коротком, но насыщенном путешествии в Лимасол.

— Началась эта история с того, что мы были на фес­тивале «Что? Где? Когда?» в Баку и к нам подошёл известный игрок элитарного клуба Александр Рубин. Он и предложил нам попробовать свои силы на чемпио­нате мира среди любителей на Кипре, сказав, что у нашей команды неплохие шансы. Раздумывали мы над столь заманчивым предложением недолго и решили взять отпуска под даты турнира.

Конечно, любительский чемпионат мира — это прежде всего коммерческая история, — продолжает Кристина. Любителями считаются все, кто не входит в состав лучших 50 команд мирового рейтинга, мы как раз из таких. При этом можно было усилиться одним «профи», у нас это был игрок из Германии. А так в команде были в основном калужане, немного разбавленные Москвой.

А вообще поиграть и позагорать приехали команды из Израиля, Швеции, Польши, Литвы… Разумеется, все ребята русскоязычные.

Сама игра, а вернее игры, поскольку была ещё и дополнительная программа, проходили в местной гостинице, а в перерывах можно было поплавать в бассейне. Но этим почему-то никто не пользовался. Видимо, как и мы, предпочитали море.

In vino veritas

Организаторы турнира подгадали сроки так, чтобы они совпали с ежегодным Винным фестивалем в городском парке. Возможно, это немного повлияло на наши результаты, — смеётся Кристина. Хотя на самом деле на этом фестивале были сплошь знакомые лица — практически все приехавшие знатоки отправились туда после игры отдохнуть за бокалом среди кипарисов и эвкалиптов. Вход на этот праздник жизни стоил 5 евро, ещё нужно было заплатить за пустой бокал или стакан, с которым уже можно подходить к стендам виноделов для дегустации. Тут же можно понравившееся вино купить, причём заметно дешевле, чем в магазине. Была и небольшая развлекательная программа: танцоры в местных народных костюмах исполняли что-то похожее на сиртаки, потом к ним начали присоединяться захмелевшие туристы. В общем, началась весёлая вакханалия!

А рядом, в соседней деревушке, есть музей вин, но после всех впечатлений фестиваля идти туда уже не было ни смысла, ни сил.

Кошачий остров

А ещё на Кипре очень много котов! По местной легенде, святая Елена приплыла на этот остров и ужаснулась множеству обитавших там змей. Недолго думая, она решила отправить туда кошек из Абиссинии. Животных привезли на двух кораблях, и они буквально за несколько лет очистили остров от змей, а заодно и от грызунов. Все кошки там ручные, спокойно дают себя погладить. На улицах везде стоят миски с водой и кормом, так что они чувствуют себя настоящими хозяевами Кипра. А собак, кстати, там практически нет.

Над «Кукушкиным гнездом»

Цены в Лимасоле оказались довольно высокими и всякий раз ненавязчиво напоминали, что мы прилетели в Европу. Так что бюджетно поесть там не так-то просто. В центре, конечно, много кафешек, но для нас они оказались дороговаты. А вот поесть в заведении попроще — это настоящий квест. Везде только и слышишь: мы не работаем, откроемся через неделю, приходите в следую­щий раз. На трипадвизоре мы нашли кафе под названием «Гнездо кукушки» с приемлемыми ценами и множеством хороших отзывов. Проблуждали мы в его поисках где-то 3 километра, но так и не нашли. итоге ужинали шаурмой. Её там 2 вида: небольшая «греческая» и огромная «кипрская», так что национальная гордость островитян выражается в том числе и в еде.

Еду мы закупали в основном в супермаркете. Интересно, что вся молочка там почему-то польская, а ещё очень дорогая курица. И много иностранного сыра, потому что местный в основном мягких сортов.

Блеск и нищета Лимасола

Ночевать мне пришлось в ужасной комнатке в хостеле, — рассказывает Кристина. Мне кажется, что хоррор «Хостел» снимался именно там! Заходить внутрь мне не хотелось до последнего — полночи пришлось провести на диванчике, откладывая этот волнующий момент. В итоге я, практически зажмурившись, забежала, поспала там часа три и сразу же назад!

Зато после я впервые за этот приезд искупалась! Там прекрасные чистые пляжи и везде можно купаться совершенно бесплатно, оплачивается только аренда лежака. Мы с друзьями по команде тут же бросились в море, оставив одежду и сумки на берегу. Уже потом промелькнула мысль, что может не стоило так беспечно оставлять свои вещи, но никто их не тронул.

Затем мы пошли посушить одежду в квартиру, которую снимала часть нашей команды. Как водится, всё повесили на балконе, но оказалось, что русский способ сушки здесь не приветствуется. Хозяйка квартиры, увидев это, пришла в ужас и закричала, что мы, наверное, из джунглей, но быстро успокоилась, узнав, что мы из России. А может, ей стало стыдно, что у парней из нашей команды английский оказался гораздо лучше, чем у неё.

В общем, получилось практически как в фильме «Брат 2»: Аre you gangsters? No we are russians.

Национальный вопрос

Хотя на самом деле на Кип­ре русских довольно много, но в основном это люди старшего поколения. Нам друзья даже переслали новость, очевидно, фейковую, о том, что где-то в России мошенники 2 месяца под видом кипрского курорта Айя-Напа показывали туристам Анапу и объясняли, что в городе просто много людей из бывшего СССР. Так что доля правды есть в каждой шутке.

Киприоты мне показались очень приятными и дружелюбными. И с очень характерной внешностью — настоящие греческие профили, как на античных фресках.

Натура и культура

Историческая часть Лимасола — так называемый старый город — очень компактная. Запомнилась старинная мечеть Джами Кебир, оставшаяся ещё со времён османского владычества. Еще в Лимасоле есть красивый православный собор Айя-Напа, построенный не так давно — в начале прошлого века. Конечно, отправились мы посмотреть и здешний замок, в котором женился Ричард Львиное Сердце. Правда, он немного разочаровал. В памяти всплывали картинки с готическими рыцарскими замками, а в Лимасоле оказался просто мощный форт с голыми стенами без каких-либо архитектурных изыс­ков. В нём размещён музей Средневековья, но смотреть там особо нечего. Главный плюс — туда легко добраться на автобусе.

Кипр — не самая экскурсионная страна, прежде всего сюда едут за пляжным отдыхом. Остров находится сразу в 6 климатических зонах, поэтому там очень разнообразная растительность. Можно сказать, ботанический рай! Лимасол — место для тихого семейного отдыха, там практически нет шумных вечеринок, много пенсионеров, говорящих на самых разных языках.

Для меня это был идеальный отпуск, — подводит итог Кристина. Хотя по итогам чемпионата наша команда оказалась в середине таблицы, это никак не испортило общего впечатления. Любимая игра, друзья и прекрасное тёплое море — вот настоящее счастье!

Перед вылетом.

Кошки — ещё одна достопримечательность острова.

