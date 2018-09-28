Младенческая смертность в области выросла на 23%

В Калужской области младенческая смертность в январе - июле 2018 года выросла на 23,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Такую информацию привела Счётная палата. Она обратила внимание на рост младенческой смертности в регионах, где в 2016–2017 годах заработали перинатальные центры - клиники, где проводятся консультирование, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин и новорожденных.
- Целями программы строительства перинатальных центров в России были «обеспечение доступности и качества медицинской помощи матерям и детям, снижение материнской и младенческой смертности», указано в отчете. Однако в девяти из 26 регионов, где были построены и введены в строй перинатальные центры, отмечается рост младенческой смертности, - сообщает 28 сентября РБК.
Помимо нашего региона увеличение младенческой смертности отмечается в Тамбовской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской и Челябинской областях, а также в Кабардино-Балкарской Республике и Хакасии.
О причинах произошедшего не сообщается.
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