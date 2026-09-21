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Новость дня Общество

Реконструкция ЛЭП оставит без электричества несколько домов в Калуге

В Калуге продолжается реконструкция высоковольтных линий.
Сергей ПЕТРОВ
21.09, 14:14
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Из-за работ 22 и 23 сентября в некоторых домах временно отключат электричество. Об этом сообщили в городской администрации.

В переулке Тульский света не будет 22 сентября с 9:00 до 17:00. Днём позже, 23 сентября, электричество отключат на улице Никитина – с 9:00 до 17:00. Под отключение попадают дома № 14–20 и № 27–37.

Жителям рекомендуют заранее зарядить телефоны и другие гаджеты. На время отключения лучше отключить электроприборы от розеток – это поможет избежать скачков напряжения при подаче света.

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