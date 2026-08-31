Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Последний день лета обойдется без дождей
Новость дня Общество

Последний день лета обойдется без дождей

31.08, 06:00
0 530
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 31 августа, по прогнозам метеорологов погода порадует теплом и отсутствием дождей.

Утром температура воздуха составит +15...+16°C.

Днем ожидается до +20...+23°C, а вечером около +16...+20°C.

Согласно народным поверьям, если в этот день будет тепло и сухо – к сухой и погожей осени.

Сильный ветер — предвестник суровой и снежной зимы.

Утренний густой туман — впереди череда ясных дней.

Звёздная ночь — к ранним заморозкам.

Тёплый ветер — ранних заморозков можно не ждать.

Сухой день в народе связывали с сытым, благополучным следующим сезоном, а затяжной дождь, напротив, считали признаком трудностей.

Алые звёзды на небе сильно мерцают — к ветреной и дождливой погоде.

Если воздух над лесом посинеет — к теплу.

Облака низко стелются — к непогоде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
3 оценили
67%
0%
33%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQ4aXZiRzRvVWFaR3hXeGdRRk50Zmc9PSIsInZhbHVlIjoic0g2Q1Z5NmZveHNrekM0clZlMWZJOVJHcFoxL0VnNm9VYkpwZDRodnJEUUVtam1uRFh0SXY0S0RZbkRteEs5NEhERm9tbFNxaTFtWFF2WkMwbWJFdzZtWDh1VlM5aVNaUG8yaUxqa09CKzJXSnlRL0ZCOWR4N0N6M1o0SFcrRmRIUGNQUHEvb095bXp6SzQya1VaNjhYRXFoNU83Umw0TEtaZUYzclN0VEJ0TjRITlN2ZUJSOFBDdTB1QXdORDZ0MFl5akx4WVFaL2lmZzVBYlFFR1Y5Nkh3RGdzTytwbXdWZ05UU2xnQjJidllnMk8yNEkwT2lSSzJMTi9uKzlLWFBWT1FHQVk2OW9KUXlmSmlpQk96ZkpyVU8xQ2NzeU1jSXpjVzQzRTRTNVVyTlRXZnU0d1VWZzBkTE10aENpam9Zb0kyVHlqWVQvT3k1U0lSa2g2YzFZOUU2L0JoTDhQYjFLeG1DNTdUOTB5eVhDemluL3lKMXl4aUZtWDc2VklNNFpmWXJvcXVPT1B2ekFzKytFbmZZWitESGZHbVNiSTFsdDNWS3puU3BYQVF5MkNINUVhbXJVQkxrQTM2OGlOYiIsIm1hYyI6IjAxOGUzZGJlZmZkODE0Y2RlNDYyMTNhZjE0M2VhNGJiYWFiOTczODBmNTJjMzYxYTBjNTE1YzczYzU3MmNjYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InczRHc1T1hXMy9tdW8vQ25jcmpXWEE9PSIsInZhbHVlIjoiZi8waGNFaWIyNFlZNmNQdzF5THA0OWNZdzBqckp3cFZkTHRsZ1FtanpoaFozQWJVWGlremtxd2lEQnJzMHhNM29EeVhTd3ZLV3FreEFSeG5GY2dGdGxTV1BNWnE0ZXhhS1hIRGZYQm1SdnFmaTNFR3hqVWJVazdUeVRTZGxIbEJ6VkszOVQyVGZtRlh0NGlpSFNuNnIwVTlIejdBQjBFYXdrWldYR2JMNW1pUTB0bVd2dU9sMllDYXBGcUt1dDdBS3ZFS0FGcnJSVjAxL3NUN2pNQTZ4VlpobHhjSXRFeERMaXRzQ1VxVmp5UVJVRXdlZW9FcjhzYnBaL05lL1NLeGlNMEJ6cXhBVU1obXlLdzMxMStqMXlXdEVOWXZtenFSV2NsTlcwRGFSZUMzeUszSmdpYTVoVkpRcnh6TTRVMzZUL24zWm5vaEhib1JqQ3E3ZkFDd1pVMXA0Vi9ib21SeksvZTNtRUpUaTEwYWJseFV3NHo4bFFtR1ZteG42YkxoWExveEtMbStWZkEwdm9tRUV2b0FHeFZSZkFoSjN6Tlhhd0lZRW13aGY4UENmTk5nS3BCMnA0WHUwckpsWGNUem9Vb0VESzJMYzZLWDNYYWNSbXNnUnRFaUZIS1NlbTVqSWVmRjEwTzk1Mk5vM1A3WVNnRXJhUXJIOVBRd1dVRmpCeE05ZEovQ1IrY2FZd2c2UkV5V3pSVDRsOWx6L2RvUm5aUWxLazBRaXl4SjZCRU53WEtQVUFvZHBhTmViVzd0R0hsc204UUdjLzZ2U2VzU2R4SWVRMlZnOU9lKzN0dmtBRGZ6YlM0UnBJdDl2MUVuRFhTRGxndVc2NXhyQytFZSIsIm1hYyI6Ijk5NzI3MWNiNTU1MTQ4Y2M3MTI1MjdmMzk3ZGQ3NGVkZmU3NzJjMWFkZWNlNGY0Mzg1ZjIwODgzZWYzMGE0ZTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+