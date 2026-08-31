Последний день лета обойдется без дождей
В понедельник, 31 августа, по прогнозам метеорологов погода порадует теплом и отсутствием дождей.
Утром температура воздуха составит +15...+16°C.
Днем ожидается до +20...+23°C, а вечером около +16...+20°C.
Согласно народным поверьям, если в этот день будет тепло и сухо – к сухой и погожей осени.
Сильный ветер — предвестник суровой и снежной зимы.
Утренний густой туман — впереди череда ясных дней.
Звёздная ночь — к ранним заморозкам.
Тёплый ветер — ранних заморозков можно не ждать.
Сухой день в народе связывали с сытым, благополучным следующим сезоном, а затяжной дождь, напротив, считали признаком трудностей.
Алые звёзды на небе сильно мерцают — к ветреной и дождливой погоде.
Если воздух над лесом посинеет — к теплу.
Облака низко стелются — к непогоде.
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