Последний день лета обойдется без дождей

В понедельник, 31 августа, по прогнозам метеорологов погода порадует теплом и отсутствием дождей.

Утром температура воздуха составит +15...+16°C.

Днем ожидается до +20...+23°C, а вечером около +16...+20°C.

Согласно народным поверьям, если в этот день будет тепло и сухо – к сухой и погожей осени.

Сильный ветер — предвестник суровой и снежной зимы.

Утренний густой туман — впереди череда ясных дней.

Звёздная ночь — к ранним заморозкам.

Тёплый ветер — ранних заморозков можно не ждать.

Сухой день в народе связывали с сытым, благополучным следующим сезоном, а затяжной дождь, напротив, считали признаком трудностей.

Алые звёзды на небе сильно мерцают — к ветреной и дождливой погоде.

Если воздух над лесом посинеет — к теплу.

Облака низко стелются — к непогоде.