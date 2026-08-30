В честь Дня Калуги 350 человек спели хором в Свято-Троицком Кафедральном Соборе

В воскресенье, 30 августа, Калуга продолжает отмечать День города.

В рамках него в Свято-Троицком Кафедральном Соборе состоялся фестиваль «Музыка над Окой», сообщает горуправа Калуги.

В день 655-летия Калуги сюда на Хоровой Собор приехали хоровые коллективы из Белгорода, Рязани, Обнинска и Тарусы. Всего, включая хоры из Калуги, здесь спели 13 коллективов общей численностью более 350-ти человек.