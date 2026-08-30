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Сбитая в Калужской области куница ожила в «Фениксе»

Редакция
30.08, 17:26
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В субботу, 29 августа, в Центр реабилитации диких животных «Феникс» привезли сбитую на дороге куницу.

- К вечеру зверек пришел в себя и встал на все 4 лапы, - рассказала руководитель центра Вероника Матюшина. - Пока будет у нас, вернем в природу, как полностью восстановится.

Но уже на следующий день в воскресенье, 30 августа, зверек чувствовал себя настолько бодро, что при пересадке в клетку сбежал, и его еле поймали.

- Очухается и мы этого товарища выпустим, - резюмировала Матюшина.

 

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