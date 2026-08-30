Росавиация сняла ограничения с аэропорта «Калуга»

Утром воскресенья, 30 августа, полеты из Калуги были возобновлены.

Ранее вводились ограничения на вылет из-за очередного украинского налета и работы ПВО.

Причем ограничения вводились и в столичном регионе, однако после 8:00 их постепенно начали снимать. Очередь до «Калуги» дошла около 9:40, а через пять минут ограничения сняли и с «Домодедово».