За сутки в 4 аварии попали люди и животные

ГУ МЧС по Калужской области утром 30 августа опубликовала краткую сводку ДТП, которые произошли с 6 утра субботы до 6 утра воскресенья.

Всего за сутки спасатели выезжали на четыре аварии.

В Мосальском округе на 231 км дороги А-130 машина сбила животное. Какое именно ведомством не уточняется.

Под Боровском в деревне Совьяки столкнулись два автомобиля, а на 24 км дороги «Боровск-Федерино» автомобиль улетел в кювет.

Также авария произошла на улице Ленина в Калуге у дома №62. Здесь столкнулись два автомобиля.