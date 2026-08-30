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За сутки в 4 аварии попали люди и животные

30.08, 08:01
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ГУ МЧС по Калужской области утром 30 августа опубликовала краткую сводку ДТП, которые произошли с 6 утра субботы до 6 утра воскресенья.

Всего за сутки спасатели выезжали на четыре аварии.

В  Мосальском округе на 231 км дороги А-130 машина сбила животное. Какое именно ведомством не уточняется.

Под Боровском в деревне Совьяки столкнулись два автомобиля, а на 24 км дороги «Боровск-Федерино» автомобиль улетел в кювет.

Также авария произошла на улице Ленина в Калуге у дома №62. Здесь столкнулись два автомобиля.

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