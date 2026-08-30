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Новость дня Общество

ПВО уничтожила 23 беспилотника над 13 округами

30.08, 07:54
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За минувший вечер и ночь 29-30 августа системы противовоздушной обороны нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата.

Дроны самолетного типа сбили над территориями 13 муниципальных образований, среди которых: Бабынинский, Барятинский, Дзержинский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий, Спас-Деменский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский округа.

В настоящее время на местах падения обломков продолжают работу оперативные службы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры не получили повреждений, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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