ПВО уничтожила 23 беспилотника над 13 округами

За минувший вечер и ночь 29-30 августа системы противовоздушной обороны нейтрализовали 23 беспилотных летательных аппарата.

Дроны самолетного типа сбили над территориями 13 муниципальных образований, среди которых: Бабынинский, Барятинский, Дзержинский, Жиздринский, Жуковский, Износковский, Кировский, Людиновский, Малоярославецкий, Спас-Деменский, Ферзиковский, Хвастовичский и Юхновский округа.

В настоящее время на местах падения обломков продолжают работу оперативные службы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а объекты гражданской инфраструктуры не получили повреждений, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.