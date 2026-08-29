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Общество

Медики Калужской области отправили груз военным в зону СВО

Сергей ПЕТРОВ
29.08, 10:01
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Фото: Министерство здравоохранения Калужской области.
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Военным в зону специальной военной операции доставили очередной груз от медицинского сообщества Калужской области. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Бойцам передали запасные части и комплектующие для дронов, телевизоры, аккумуляторы, медицинскую мебель, медикаменты, инструменты, оборудование и продукты питания. Всё это необходимо для решения боевых задач и обеспечения безопасности как военных, так и мирного населения.

- Наша помощь всегда адресная. Каждая поставка формируется строго по заявкам конкретных воинских подразделений. Отправляем только то, что действительно нужно, такой подход делает нашу поддержку максимально эффективной, – отмечают в ведомстве.

Доставка стала возможной благодаря совместной работе Минздрава, Минконкурентной политики, частных и государственных организаций, а также волонтёров.

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