Ночной велопробег в Калуге объединил сотни любителей велоспорта
В Калуге прошел традиционный ночной велопробег.
Велосипедное событие города вновь собрало сотни людей. Старт был дан на площади Старый Торг. Участники выехали на ночные улицы, чтобы получить заряд эмоций и прочувствовать особую энергетику.
Маршрут пролегал по центральным улицам Калуги. Ночной город выглядел особенно красиво – подсветка зданий, пустые дороги и тёплая погода создали идеальную атмосферу.
- Спасибо всем, кто сегодня вышел на старт! Такие моменты особенно хорошо показывают, какая у нас активная, дружная и классная Калуга, – отметил глава городского округа города Калуги.
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