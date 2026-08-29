Ночной велопробег в Калуге объединил сотни любителей велоспорта

В Калуге прошел традиционный ночной велопробег.

Фото: Дмитрий Денисов.

Велосипедное событие города вновь собрало сотни людей. Старт был дан на площади Старый Торг. Участники выехали на ночные улицы, чтобы получить заряд эмоций и прочувствовать особую энергетику.

Маршрут пролегал по центральным улицам Калуги. Ночной город выглядел особенно красиво – подсветка зданий, пустые дороги и тёплая погода создали идеальную атмосферу.

- Спасибо всем, кто сегодня вышел на старт! Такие моменты особенно хорошо показывают, какая у нас активная, дружная и классная Калуга, – отметил глава городского округа города Калуги.