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Ночной велопробег в Калуге объединил сотни любителей велоспорта

В Калуге прошел традиционный ночной велопробег.
Сергей ПЕТРОВ
29.08, 08:16
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Фото: Дмитрий Денисов.
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Велосипедное событие города вновь собрало сотни людей. Старт был дан на площади Старый Торг. Участники выехали на ночные улицы, чтобы получить заряд эмоций и прочувствовать особую энергетику.

Маршрут пролегал по центральным улицам Калуги. Ночной город выглядел особенно красиво – подсветка зданий, пустые дороги и тёплая погода создали идеальную атмосферу.

- Спасибо всем, кто сегодня вышел на старт! Такие моменты особенно хорошо показывают, какая у нас активная, дружная и классная Калуга, – отметил глава городского округа города Калуги.

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