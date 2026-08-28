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Общество

Арендатор заплатил более 2,2 миллиона рублей за незаконную вырубку леса в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.08, 11:43
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В 2022 году на арендованных участках леса вырубили 215 кубометров древесины — виновных так и не нашли.

При этом арендатор не обеспечил должную охрану леса, поэтому ущерб пришлось возмещать ему.

Природоохранная прокуратура подала иски, и Боровский районный суд взыскал с арендатора 2 миллиона 294 тысячи рублей. Деньги уже поступили в бюджет — их потратят на природоохранные мероприятия.

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