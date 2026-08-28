Арендатор заплатил более 2,2 миллиона рублей за незаконную вырубку леса в Калужской области
В 2022 году на арендованных участках леса вырубили 215 кубометров древесины — виновных так и не нашли.
При этом арендатор не обеспечил должную охрану леса, поэтому ущерб пришлось возмещать ему.
Природоохранная прокуратура подала иски, и Боровский районный суд взыскал с арендатора 2 миллиона 294 тысячи рублей. Деньги уже поступили в бюджет — их потратят на природоохранные мероприятия.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь