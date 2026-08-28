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Общество

Калужские юнармейцы победили во всероссийском конкурсе

Дмитрий Ивьев
28.08, 16:00
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Калужские юнармейцы победили во всероссийском конкурсе

Подростки из Дзержинского округа триумфально выступили в Подольске на всероссийской военно-спортивной игре «Юнармейский привал». Они обошли 15 команд и забрали первое место.

В насыщенной программе калужане показали, что они мастера на все руки. Они на меткость выбивали очки в лазерном тире «Рубин», покоряли шестиметровый скалодром, демонстрируя силу и выносливость, а также виртуозно управляли квадрокоптерами, оттачивая мастерство пилотажа.

Самым неожиданным испытанием для юнармейцев стала кулинария. Ребята не только блеснули знаниями столового этикета в викторинах, но и устроили настоящее «полевое шоу», приготовив полноценный обед из стандартного набора продуктов.

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