Калужские юнармейцы победили во всероссийском конкурсе
Калужские юнармейцы победили во всероссийском конкурсе
Подростки из Дзержинского округа триумфально выступили в Подольске на всероссийской военно-спортивной игре «Юнармейский привал». Они обошли 15 команд и забрали первое место.
В насыщенной программе калужане показали, что они мастера на все руки. Они на меткость выбивали очки в лазерном тире «Рубин», покоряли шестиметровый скалодром, демонстрируя силу и выносливость, а также виртуозно управляли квадрокоптерами, оттачивая мастерство пилотажа.
Самым неожиданным испытанием для юнармейцев стала кулинария. Ребята не только блеснули знаниями столового этикета в викторинах, но и устроили настоящее «полевое шоу», приготовив полноценный обед из стандартного набора продуктов.
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