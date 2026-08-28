Вручены регалии «Почётного гражданина Калуги»

В областной филармонии состоялось торжественное собрание, посвящённое 655-й годовщине Калуги. Руководители города и области поздравили жителей Калуги с праздником и поблагодарили за труд на благо родного города. Отличившимся калужанам были вручены награды.

В 2026 году звание «Почётный гражданин Калуги» было посмертно присвоено Неониле Ивановне Кедровой – заслуженному врачу РСФСР, основательнице Калужского родильного дома. Глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Юрий Моисеев передали регалии Почётного гражданина коллективу Городского родильного дома.

В Книгу Почёта в этом году были занесены коллективы трёх предприятий: Управления калужского троллейбуса», Калужского турбинного завода и завода «Калужский двигатель». Управление калужского троллейбуса в 2026 году отметило 70-летний юбилей, Калужский турбинный завод в этом году отпраздновал 80-летие, а заводу КАДВИ в сентябре исполнилось 60 лет. Свидетельства о занесении в Книгу Почета были вручены руководителям предприятий.