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Общество

В Калуге прошла ежегодная городская педагогическая конференция

Дмитрий Ивьев
28.08, 15:30
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Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев принял участие в ежегодной городской педагогической конференции «Развитие муниципальной системы образования: от опыта к реализации целей», которая в преддверии нового учебного года прошла в новом здании школы № 29 в микрорайоне «Байконур». Педагоги подвели итоги минувшего учебного года, обозначили цели и задачи предстоящего, обсудили введение оценок за поведение, вопросы профориентации школьников, формирование социальной ответственности учеников, человекоцентричные практики управления школой, взаимодействие с родителями, внедрение в практику преподавания современных технологий и искусственного интеллекта.

«В ваших руках – будущее Калуги. Для дальнейшего динамичного развития нашего города необходимо правильное воспитание молодого поколения, передача знаний, опыта и морально-нравственных ориентиров. У нас есть для этого всё необходимое, в первую очередь – профессиональные и талантливые педагогические коллективы. Калужские педагоги преданны своей благородной профессии, искренне заботятся об учениках, постепенно укрепляется материально-техническая база, строятся новые школы и детские сады, проводится ремонт и реконструкция существующих. Благодарю вас за плодотворный труд, желаю здоровья, сил, энергии, новых успехов и достижений!», –  обратился к участникам конференции Юрий Моисеев.   

Учителей наградили почётными грамотами, также их ждал праздничный концерт.

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