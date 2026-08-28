В Калуге возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

В церемонии на площади Победы 28 августа принял участие губернатор Владислав Шапша.

- Наша любимая Калуга отмечает свое 655-летие, - прокомментировал он. - Областная столица развивается, становится краше и уютнее. И мы ни на миг не забываем, кто отстоял независимость нашей Родины, подарил нам возможность жить в великой, свободной стране. Возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы. Почтили минутой молчания память погибших в боях защитников Родины.