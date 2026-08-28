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Общество

В Калуге возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Дмитрий Ивьев
28.08, 15:10
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В церемонии на площади Победы 28 августа принял участие губернатор Владислав Шапша.

- Наша любимая Калуга отмечает свое 655-летие, - прокомментировал он. - Областная столица развивается, становится краше и уютнее. И мы ни на миг не забываем, кто отстоял независимость нашей Родины, подарил нам возможность жить в великой, свободной стране. Возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы. Почтили минутой молчания память погибших в боях защитников Родины.

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