В Калуге открыли мемориальные доски в память о ветеранах

В преддверии 655-летия Калуги были открыты мемориальные доски в память об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах труда, советских и партийных работниках Александре Громове, Николае Дмитриеве и Геннадии Чиликине. Доски установлены на фасаде дома № 7 по переулку Старичков по инициативе Почётного Гражданина Калужской области Николая Алмазова. В торжественной церемонии приняли участие глава Калуги Дмитрий Денисов, председатель Думы Юрий Моисеев, краеведы и родственники ветеранов.

«Накануне 655-летия Калуги мы увековечиваем память тех, кто строил и развивал наш город. Это талантливые и одарённые люди, на долю которых выпало немало тяжких испытаний в годы Великой Отечественной войны: лётчик, разведчик и боец пластунской дивизии, боевые награды и ранения. После войны они трудились на предприятиях нашего города, где проявили профессионализм, ответственность, высокую дисциплину и организаторский талант. Эти качества были отмечены, все трое были направлены на партийную и управленческую работу, в ходе которой внесли огромный вклад в развитие Калуги. По решению Президента России Владимира Путина сейчас реализуется аналогичная практика. Участники специальной военной операции после обучения в рамках программы «Время героев» приходят на работу в органы государственной власти и местного самоуправления. Уверен, ветераны СВО также будут способствовать развитию и процветанию Калуги. Дорогие друзья! Поздравляю всех с юбилеем нашего любимого города! Желаю здоровья успехов и благополучия!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.