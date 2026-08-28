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Общество

Калужские медики помогли 723 пациентам в подшефном Первомайске

Дмитрий Ивьев
28.08, 10:48
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Очередная группа медиков из Калужской области завершила свою миссию в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице.

В ходе командировки в подшефный регион врачи оказали помощь 723 пациентам. 623 жителя Первомайска смогли получить плановую помощь, а еще сотне пациентов потребовалась экстренная и неотложная помощь.

- Искренне признательны нашим друзьям из Калужской области за поддержку, высокий профессионализм и чуткое отношение к каждому пациенту, — подчеркнул глава администрации городского округа Первомайск Сергей Колягин.

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