Калужские медики помогли 723 пациентам в подшефном Первомайске

Очередная группа медиков из Калужской области завершила свою миссию в Первомайской центральной городской многопрофильной больнице.

В ходе командировки в подшефный регион врачи оказали помощь 723 пациентам. 623 жителя Первомайска смогли получить плановую помощь, а еще сотне пациентов потребовалась экстренная и неотложная помощь.

- Искренне признательны нашим друзьям из Калужской области за поддержку, высокий профессионализм и чуткое отношение к каждому пациенту, — подчеркнул глава администрации городского округа Первомайск Сергей Колягин.