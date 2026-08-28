Накануне Дня города в Калуге чествовали заслуженных работников

В 2026 году этого звания были удостоены 39 калужан. Среди них – врачи и учителя, инженеры и работники культуры, тренеры и коммунальщики, те, кто работает на заводах, в учреждениях, на благоустройстве. Глава Калуги Дмитрий Денисов и председатель Думы Юрий Моисеев вручили заслуженным работникам дипломы и подарки. Руководители города высказали слова признательности нашим землякам за высокий профессионализм, преданность профессии и любовь к родному городу.

«Накануне 655-летия Калуги очень приятно чествовать заслуженных и достойных людей. Все вы были выдвинуты трудовыми коллективами, достигли высоких результатов в профессиональной деятельности и заслужили уважение коллег, многие активно участвуют в общественной работе, помогают нашим бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня здесь представители самых важных сфер деятельности, без которых невозможна наша жизнь – строительство, промышленность, здравоохранение, образование, социальная сфера, культура и спорт. Каждый из кандидатов был единогласно поддержан депутатами Думы, это серьёзное признание вклада в ту работу, которой вы посвятили свою жизнь. Желаю вам дальнейших трудовых успехов, нашей стране – новых побед, а родной Калуге – динамичного развития и процветания!», – обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев.