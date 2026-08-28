В Калужской области прошла акция по защите женского здоровья

Врачи Калужского областного онкологического диспансера провели серию просветительских мероприятий в разных округах региона. Об этом рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Акция охватила Дзержинский, Медынский, Людиновский, Жиздринский, Хвастовичский, Козельский и Ульяновский округа. За время её проведения 264 женщины смогли бесплатно пройти обследование для раннего выявления онкологических заболеваний. Ещё 44 пациентки проконсультировались с областными врачами‑онкологами. По итогам приёмов семерых женщин направили на дополнительные обследования, троих — на повторные консультации, одной пациентке выдали направление на операцию.

Кроме того, в рамках акции состоялись лекции от врача‑онкогинеколога и онколога‑маммолога на тему «Защита женского здоровья».