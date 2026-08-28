Губернатор Калужской области поздравил «Мастерскую новых медиа» с юбилеем

Владислав Шапша поздравил команду проекта «Мастерская новых медиа» с пятилетием. Проект стартовал пять лет назад на Президентской платформе «Россия — страна возможностей» и за это время стал важной площадкой для подготовки специалистов в сфере массовых коммуникаций.

Через обучение в «Мастерской» прошли почти две тысячи человек — журналисты, медиатехнологи, блогеры. Участники не только прокачали навыки и повысили квалификацию, но и зарядились мотивацией для дальнейшей работы.

Калужская область участвует в проекте с самого начала: уже 22 выпускника «Мастерской» трудятся в региональных СМИ, пресс‑службах органов власти и разных организациях. Кроме того, вместе с командой проекта в регионе провели ряд совместных мероприятий.