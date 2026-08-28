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Общество

Губернатор Калужской области обсудил с главой «Движения Первых» развитие молодёжных проектов в регионе

Дмитрий Ивьев
28.08, 08:00
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Владислав Шапша провёл рабочую встречу с председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым. Стороны поговорили о том, как развивается движение в Калужской области и какие направления стоит усилить.

В рамках визита Артур Орлов, участник СВО и Герой России, принял участие в церемонии награждения победителей и призёров Всероссийского чемпионата «Профессионалы». После этого он побывал в обновлённом Областном молодёжном центре, где пообщался с активистами движения.

Губернатор Владислав Шапша отметил, насколько важно, чтобы у молодёжи были наставники, которые личным примером показывают, что такое патриотизм и нравственные ценности.

Сейчас в регионе работают 26 местных отделений и 410 первичных ячеек «Движения Первых». В муниципалитетах продолжают обустраивать удобные пространства для ребят. Например, по дизайн‑макету движения оформили уже 86 школьных площадок. Молодые активисты вместе с наставниками запускают разные проекты — от спортивных и творческих до патриотических.

По словам Артура Орлова, движение старается менять формат мероприятий: делать их более увлекательными и полезными для участников.

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