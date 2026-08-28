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Собираем ребенка в школу: какие гаджеты выбрать и как сэкономить на покупках

Сегодня школьнику нужны не только форма, обувь и канцелярия, но и техника для учебы и развлечений. Собрали способы сэкономить на гаджетах, а эксперт T2 Денис Маликов поделился, на что обратить внимание при выборе смартфона и умной колонки для ребенка.
28.08, 11:18
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Источник фото: ChatGPT
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Смартфон, связь, контент и скидка 70%

Покупка смартфона для школьника редко ограничивается самим устройством: нужны связь, контент и защита на случай повреждения. В T2 все это объединили в один выгодный комплект:

  • смартфон со скидкой 70%;
  • тариф «Везде онлайн» на год, чтобы школьник всегда оставался на связи;
  • годовая подписка MiXX — доступ к пяти онлайн-кинотеатрам, музыке и электронным книгам для отдыха после уроков, при этом практически все эти развлекательные сервисы входят в «белый список» — то есть работают даже при ограничениях интернета.
  • сертификат «Умная защита»: если ребенок разобьет или зальет телефон, его заменят на новое устройство с той же скидкой 70%.

Как выбрать телефон для школьника — советы эксперта

Смартфон должен быть удобным, достаточно автономным и производительным. Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2, рекомендует такие характеристики:

  • Экран — от 6 до 8 дюймов. На таком дисплее комфортно читать тексты и смотреть видео, а сам аппарат не будет слишком громоздким для детской руки.
  • Аккумулятор — от 5000 мА·ч. Этого хватит как минимум на день.
  • Фронтальная камера — от 10 Мп. Она пригодится для видеозвонков с родителями и онлайн-занятий.
  • Память — от 6 ГБ оперативной и от 128 ГБ встроенной. С таким объемом и система будет работать быстро, и места хватит для приложений, фото и видео.
  • Процессор — лучше восьмиядерный с частотой от 2,2 ГГц. Он справится и с учебными программами, и с играми.

«Еще две полезные покупки: антивандальный чехол, который защитит устройство от падений и прочих школьных приключений, и внешний аккумулятор — дети часто забывают вовремя поставить телефон на зарядку, а пауэрбанк выручит в самый нужный момент», — добавляет эксперт.

Умная колонка — для учебы и отдыха

Умные колонки стали помощниками школьников, считает Денис Маликов. Они могут отвечать на вопросы, объяснять задачи, правила и формулы, а после занятий — включат аудиокнигу или любимую музыку.

При выборе умной колонки стоит обратить внимание на два момента: во‑первых, мощность звучания — 5-10 Вт достаточно для небольшой детской, 10-40 Вт подойдет для гостиной площадью от 20 кв. м, а свыше — позволит устраивать танцы на дачной лужайке. Во‑вторых, проверьте наличие детского режима — он ограничивает нежелательный контент и делает общение с ассистентом безопаснее.

В салонах T2 снизили цены на модели ведущих производителей: колонки Sber доступны от 1 990 рублей, VK — от 1 490 рублей.

Больше способов сэкономить

Еще один лайфхак: в программе лояльности «Больше» появился раздел «Снова в школу». В нем для абонентов T2 собраны скидки на одежду и обувь, подписки на онлайн-библиотеки и образовательные курсы. Кроме того, доступна бесплатная печать 50 фотографий с праздничной линейки.

Если у вас в разгаре сборы ребенка к школе, то самое время сравнить варианты и воспользоваться скидками.

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вызваны мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. В таких ситуациях абоненты T2 могут пользоваться 250 сайтами и приложениями из «белого списка».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxwSS6XD
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