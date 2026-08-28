«Тайфун»: ценим настоящее, создаем будущее
Более 2500 человек ежедневно создают сложнейшие системы электропитания, электроприводы и приборы управления — продукцию, без которой невозможна работа ключевых отраслей промышленности. Дважды — в 2018 и 2023 годах — коллектив завода удостоен Благодарности Президента России.
Технологии и развитие
В 2025 году на «Тайфуне» провели масштабное техническое перевооружение: в цехах появилось современное оборудование, а производственные процессы стали еще эффективнее. Внедрение новых технологий требует постоянного развития компетенций, поэтому администрация активно поддерживает стремление сотрудников к обучению. Среди работников предприятия — кандидаты наук, лауреаты премий имени А.Л. Чижевского, Е.Р. Дашковой и П.М. Голубицкого. Формируется собственная научная школа.
Стабильность и забота о сотрудниках
«Тайфун» — это не только интересная работа, но и уверенность в завтрашнем дне. Объем заказов на ближайшие годы позволяет гарантировать занятость трудового коллектива.
Важная часть кадровой политики — система мотивации: зарплата регулярно индексируется, а система поощрений учитывает личный вклад каждого.
Особое внимание на предприятии уделяется молодым специалистам. Для них предусмотрены денежные выплаты и компенсация аренды жилья. Уже четверть века на заводе действует совет молодежи. Ежегодно в ноябре отмечается День молодежи «Тайфуна», а конкурс «Лучший молодой специалист» стал доброй традицией.
Спорт, творчество и профориентация
Жизнь на «Тайфуне» не ограничивается рабочими задачами. Предприятие активно развивает корпоративную культуру и спорт. Заводская спартакиада объединяет опытных мастеров и молодежь: в ее программе — футбол, волейбол, теннис, баскетбол, сдача норм ГТО. Ежегодно проводится туристический слет. В распоряжении сотрудников — собственный стадион, тир и шахматный клуб. Традиционной стала и легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы.
Молодежный центр «КУБ» (Каждый Увидит Будущее) стал точкой притяжения для заводчан и их детей. Здесь проводятся мастер-классы и творческие встречи.
Важное направление — работа с будущими кадрами: «Тайфун» активно занимается профориентацией. Школьники и студенты регулярно посещают завод с экскурсиями.
В преддверии Дня города АО «Тайфун» поздравляет калужан с праздником! Желаем городу развития, а его жителям — стабильности и благополучия!
г. Калуга, Грабцевское шоссе, 174
Тел.: +7 (4842) 718-585, 718-540
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.