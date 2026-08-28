Калужский 35-й Механический завод: 78 лет на благо родной земли

Наш рассказ о предприятии, которое не только пережило испытания 90-х годов, но и вышло на новый качественный уровень, став одним из флагманов региональной экономики.

Сила традиций

История завода началась с небольшой ремонтной мастерской, которая с течением лет выросла в мощный производственный комплекс. Современная продукция, ​а это оборудование для добычи и транспортировки газа, ​надежно работает в разных уголках страны, прославляя калужское машиностроение.

Рост объемов производства в прошлом году достиг 50%, а индекс эффективности составил 40%, это заметный вклад в благополучие всей калужской экономики.

Еще десятки лет назад завод активно включился в развитие и благоустройство Калуги. Город обязан системообразующему предприятию строительством целого микрорайона со своим детским комбинатом, спортивным залом, детским техническим клубом, домом быта и кухней-­столовой на 250 посадочных мест.

И хотя времена изменились, традиции живут в новых воплощениях.

Предприятие поддерживает общественные региональные инициативы в самых различных сферах: ​от предоставления техники для уборки зимних заносов до помощи калужским бойцам на СВО и жителям новых территорий.

Работники предприятия бережно следят за состоянием закрепленных за ними городских улиц, парков, аллей, поддерживая на них порядок и работая на субботниках.

Также представители предприятия регулярно участвуют в городских акциях «День донора», которые проводятся совместно с Калужской областной станцией переливания крови.

Не только зарплата

Как бы ни были совершенны машины и технологии, в основе любого созидания всегда стоят люди. Сегодня 35-й Механический — ​это рабочие места, где нашли свое достойное место сотни калужан.

Для них быть специалистом на предприятии — ​это не просто работать за хорошую зарплату, которая к тому же своевременно индексируется. Это еще и уверенность в завтрашнем дне, подтвержденная чувством защищенности и искренней заботы.

Предприятие последовательно, шаг за шагом, работает над улучшением условий труда своих специалистов.

Рабочие доставляются на завод служебным транспортом и обеспечиваются бесплатным горячим питанием в заводской столовой.

Им доступна бесплатная юридическая помощь, а решать финансовые вопросы помогают консультанты банков-­партнеров.

Здоровье сотрудников помогают контролировать дни диспансеризации и бесплатные ежегодные медицинские осмотры, которые для удобства проводятся прямо на территории предприятия.

А комфорт на рабочих площадках поддерживают оборудованные комнаты отдыха и другие бытовые элементы.

Ритм жизни

Не теряют активности заводчане и за воротами предприятия. Поддержка городских праздников и массовых мероприятий — ​еще одна добрая традиция, бережно сохраненная и преумноженная.

Без команды 35-го ­Механического не обходится ни одна легкоатлетическая эстафета.

Второй год спортсмены-­машиностроители становятся победителями фестиваля водных видов спорта «Битва драконов», который проходит на Яченском водохранилище в летние месяцы.

А рыболовные турниры, которые также стали традицией, и их всегда с нетерпением ждет мужская часть коллектива.

Областные фестивали или выставки — ​еще одно направление, которое ­поддерживают своим ­участием работники завода.

Предприятие всегда открыто для встреч и общения. В частности, ученики подшефной 23-й средней школы с удовольствием приходят сюда на экскурсии и беседы по профориентации.

Сегодня 35-й Механический — ​это не просто ­промышленный комплекс с богатой историей и ­надежной перспективой. Это ­живой организм, где переплелись передовые технологии, добросовестный труд, забота и добрососедство.

Сохраняя верность традициям и смело глядя в будущее, предприятие доказывает: настоящая сила — ​в людях, их единстве и преданности родному краю.

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

+7 (4842) 719-819

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