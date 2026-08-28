Калужский 35-й Механический завод: 78 лет на благо родной земли
Наш рассказ о предприятии, которое не только пережило испытания 90-х годов, но и вышло на новый качественный уровень, став одним из флагманов региональной экономики.
Сила традиций
История завода началась с небольшой ремонтной мастерской, которая с течением лет выросла в мощный производственный комплекс. Современная продукция, а это оборудование для добычи и транспортировки газа, надежно работает в разных уголках страны, прославляя калужское машиностроение.
Рост объемов производства в прошлом году достиг 50%, а индекс эффективности составил 40%, это заметный вклад в благополучие всей калужской экономики.
Еще десятки лет назад завод активно включился в развитие и благоустройство Калуги. Город обязан системообразующему предприятию строительством целого микрорайона со своим детским комбинатом, спортивным залом, детским техническим клубом, домом быта и кухней-столовой на 250 посадочных мест.
И хотя времена изменились, традиции живут в новых воплощениях.
Предприятие поддерживает общественные региональные инициативы в самых различных сферах: от предоставления техники для уборки зимних заносов до помощи калужским бойцам на СВО и жителям новых территорий.
Работники предприятия бережно следят за состоянием закрепленных за ними городских улиц, парков, аллей, поддерживая на них порядок и работая на субботниках.
Также представители предприятия регулярно участвуют в городских акциях «День донора», которые проводятся совместно с Калужской областной станцией переливания крови.
Не только зарплата
Как бы ни были совершенны машины и технологии, в основе любого созидания всегда стоят люди. Сегодня 35-й Механический — это рабочие места, где нашли свое достойное место сотни калужан.
Для них быть специалистом на предприятии — это не просто работать за хорошую зарплату, которая к тому же своевременно индексируется. Это еще и уверенность в завтрашнем дне, подтвержденная чувством защищенности и искренней заботы.
Предприятие последовательно, шаг за шагом, работает над улучшением условий труда своих специалистов.
Рабочие доставляются на завод служебным транспортом и обеспечиваются бесплатным горячим питанием в заводской столовой.
Им доступна бесплатная юридическая помощь, а решать финансовые вопросы помогают консультанты банков-партнеров.
Здоровье сотрудников помогают контролировать дни диспансеризации и бесплатные ежегодные медицинские осмотры, которые для удобства проводятся прямо на территории предприятия.
А комфорт на рабочих площадках поддерживают оборудованные комнаты отдыха и другие бытовые элементы.
Ритм жизни
Не теряют активности заводчане и за воротами предприятия. Поддержка городских праздников и массовых мероприятий — еще одна добрая традиция, бережно сохраненная и преумноженная.
Без команды 35-го Механического не обходится ни одна легкоатлетическая эстафета.
Второй год спортсмены-машиностроители становятся победителями фестиваля водных видов спорта «Битва драконов», который проходит на Яченском водохранилище в летние месяцы.
А рыболовные турниры, которые также стали традицией, и их всегда с нетерпением ждет мужская часть коллектива.
Областные фестивали или выставки — еще одно направление, которое поддерживают своим участием работники завода.
Предприятие всегда открыто для встреч и общения. В частности, ученики подшефной 23-й средней школы с удовольствием приходят сюда на экскурсии и беседы по профориентации.
Сегодня 35-й Механический — это не просто промышленный комплекс с богатой историей и надежной перспективой. Это живой организм, где переплелись передовые технологии, добросовестный труд, забота и добрососедство.
Сохраняя верность традициям и смело глядя в будущее, предприятие доказывает: настоящая сила — в людях, их единстве и преданности родному краю.
Г. Калуга, ул. Тульская, 128.
+7 (4842) 719-819
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