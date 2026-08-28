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Обнинск, спасибо за эмоции! Как город Первых принял элиту пляжного волейбола

28.08, 10:42
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Автор фото: Александр Лукин
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С 20 по 23 августа Обнинск Калужской области на несколько дней превратился в российскую столицу пляжного волейбола. В одной из популярных городских локаций - на площади у «Триумф Плазы» - проходил VIII этап чемпионата России, посвященный памяти известного советского и российского волейболиста Василия Ярзуткина.

Четыре соревновательных дня подарили болельщикам атмосферу невероятного спортивного уикенда. Турнир в Обнинске посетили более 8 000 болельщиков. Полные трибуны, семьи с детьми, юные спортсмены и преданные поклонники волейбола — город Первых аншлагом вновь встретил большой спорт.

На песочном корте сошлись сильнейшие пары России. Особенно приятно, что независимо от клубной принадлежности, многие из них — воспитанники обнинской школы волейбола имени олимпийского чемпиона Александра Савина, которую много лет поддерживает один из крупнейших работодателей и социальных партнеров региона – компания SINTEC Group.

Сразу несколько участников решающих матчей прошли через местную школу волейбола, более того, три из четырёх победителей этапа — её выпускники. Для Обнинска и всей Калужской области это ещё одно подтверждение высочайшего уровня подготовки спортсменов и, конечно, силы и мощи многолетних волейбольных традиций.

В женском турнире победу одержали Мария Егорова и Мария Лазуренко, представляющие калининградский «Локомотив». В финале любимицы местной публики «Две Маши» обыграли Екатерину Шевцову и Кристину Филимонову из московского «Динамо» со счётом 2:1.

Мария Лазуренко Мария Лазуренко
Чемпионка мира и юношеских Олимпийских игр 2018 года

Я из Липецка, но более 10 лет живу в Обнинске, и для меня огромное удовольствие здесь играть и выигрывать третий год подряд. Спасибо всем огромное за поддержку!

Бронзовые медали также отправились в Калининградскую область: Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова (ВК «Локомотив») уверенно переиграли Елизавету Губину и Веронику Плотникову (ВК «Динамо», Москва).

У мужчин сильнейшими вновь стали Илья Лешуков и Олег Стояновский из «Факел-Ямала» — лидеры российского сезона, пользующиеся особой любовью болельщиков со всей Калужской области. Для Олега Стояновского Обнинск — знаковое место. Именно здесь начинался его путь в большой спорт, а в 2014 году он стал победителем юношеских Олимпийских игр в паре с Артёмом Ярзуткиным — сыном Василия Ярзуткина, в чью память на протяжении нескольких лет и проходит обнинский этап чемпионата России. Сейчас Артём возглавляет волейбольный клуб «Обнинск».

Олег Стояновский Олег Стояновский
Чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, заслуженный мастер спорта России

Это вторая моя домашняя арена, потому что сейчас мой домашний клуб — в Новом Уренгое. Который год здесь полные трибуны и всегда очень приятно играть.

Серебро мужского турнира завоевали Алексей Архипов и Владислав Панченко из «Динамо-ЛО». Третье место заняли их одноклубники Алексей Гусев и Никита Лямин, обыгравшие Вячеслава Красильникова и Владислава Рейнсона.

Итоги VIII заключительного этапа Чемпионата России по пляжному волейболу в г. Обнинске Калужской области

Итоги женского турнира:

Мария Лазуренко / Мария Егорова (ВК «Локомотив», Калининград)

Кристина Филимонова / Екатерина Шевцова (ВК «Динамо», Москва)

Арина Ряжнова / Елизавета Лудкова (ВК «Локомотив», Калининград)

Итоги мужского турнира:

Илья Лешуков / Олег Стояновский (ВК «Факел-Ямал», Новый Уренгой)

Алексей Архипов / Владислав Панченко (ВК «Динамо-ЛО», Сосновый Бор)

Алексей Гусев / Никита Лямин (ВК «Динамо-ЛО», Сосновый Бор)

Сезон для лучших пляжников страны ещё не завершён. Впереди — Кубок Победы в Минске и финал чемпионата России, который пройдёт в Анапе в середине сентября.

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