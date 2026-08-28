В Калуге мужчина набросился на полицейского

В пятницу, 28 августа, стало известно о завершении расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины с улицы Тарутинской.

Его обвиняют в применении насилия в отношении участкового.

- Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок в многоквартирном доме, жительница обратилась в дежурную часть УМВД. На сообщение прибыл участковый уполномоченный, который стал разбираться в произошедшем. В ответ на законные действия полицейского фигурант применил в отношении него насилие, - заявили в Следственном комитете.

В ходе расследования калужанин признал вину и возместил потерпевшему вред.