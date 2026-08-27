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Общество

Очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО отправили добровольцы из Дзержинского округа

Дмитрий Ивьев
27.08, 13:57
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По просьбе отца участника спецоперации был организован сбор и доставка гуманитарного груза калужанам в зону спецоперации, рассказал глава администрации Дзержинского округа Егор Вирков.

Добровольцы собрали необходимые средства и закупили все о чём просили бойцы, и сформировали груз для отправки. Кроме того, удалось направить в помощь другой группе бойцов очередной квадроцикл — технику, которая необходима для выполнения задач в полевых условиях.

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