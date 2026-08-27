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Общество

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил Калужскую область в числе лучших по подготовке к учебному году

Дмитрий Ивьев
27.08, 16:40
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Об этом 27 августа сообщил губернатор Владислав Шапша.

Готовность регионов к началу нового учебного года вчера проконтролировал Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе Всероссийского совещания.

- Безусловным приоритетом вице-премьер назвал обеспечение безопасности, - сообщил губернатор. - Особое внимание — кадровому вопросу. Дмитрий Чернышенко напомнил, что Президент России подписал Указ, который закрепил дополнительные меры поддержки учителей. Держу на контроле практическую реализацию этих решений.

Важное направление - развитие инфраструктуры.

- Сергей Кравцов назвал регионы с хорошими результатами инфраструктурных мероприятий. Среди них - наш регион. Напомню, в этом году обновляем 27 образовательных организаций. – заявил губернатор.

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