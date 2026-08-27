Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге обсудили стратегии подготовки кадров для роста экономики
Общество

В Калуге обсудили стратегии подготовки кадров для роста экономики

Дмитрий Ивьев
27.08, 13:32
0 280
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

25 августа на площадке Федерального технопарка профобразования в Калуге в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы» прошла экспертная сессия «Профессиональное образование как фактор экономического роста: анализ результатов и перспективы совершенствования».

Участники обсудили результаты социологических исследований и экономического анализа текущего состояния рынка труда, выявили ключевые тенденции развития экономики и кадрового потенциала, а также проанализировали актуальные тренды в сфере занятости и подготовки кадров.

Замгубернатора Калужской области Ирина Агеева рассказала, что в регионе выстроена планомерная работа по синхронизации запросов работодателей и программ среднего профессионального образования.

- Калужская область второй год принимает соревнования по промышленным компетенциям, и для нас это не просто событие — это подтверждение того, что система СПО в регионе действительно перезагружается. Но главное достижение – не цифры, а отношение к рабочим профессиям. Оно меняется, и это самое важное, – подчеркнула заместитель губернатора.

По информации ВЦИОМ, за последний год выросло число россиян, считающих рабочие профессии престижными: 74% респондентов разделяют эту точку зрения.

- Мы фиксируем устойчивый рост престижности рабочих профессий в общественном сознании. Сегодня граждане говорят о высокой востребованности рабочих специальностей в строительстве, сантехнике, нефтедобыче, общественном питании. Маркерами востребованности являются рост заработной платы, дефицит кадров на рынке труда и, что особенно важно, роль рабочих профессий в обеспечении технологического суверенитета. Молодое поколение ставит во главу угла возможность гарантированно получить работу с достаточно высоким доходом, – отметил Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов.

Востребованность специалистов среднего профессионального образования в ходе обсуждения отметили также замначальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский и директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Тимур Рахмангулов. Эти предприятия также ведут регулярную работу по подготовке кадров для отраслевых направлений.

Молодые соискатели всё активнее выходят на рынок труда, выбирая сферы с понятными карьерными треками и возможностью быстрого старта, отметил заместитель директора по работе с государственными органами Авито Работы Павел Тихонов.

В ходе сессии участники также обсудили практические механизмы интеграции образования и производства, вопросы повышения производительности труда через профессиональное развитие и эффективность инвестиций в подготовку кадров.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlhYS1lJb1ZlaUUxY0hQM2d6NzBLNkE9PSIsInZhbHVlIjoiMDFhYzZsa0poMDZ3d0hDTTAxQk1RV3NIdDRqaU1QdDlWV0JKd3NsMlZZMk1IcjRxbVczUC9MMUc1OHZYVzNhYzhxejc5QStkR3lHUTJ5bDFZTS90WWp4VkZuSFdiRmVTQ0dTdzVZa2wzaG12bFUzb0FGMzB0WlZmSFdnSjNLdjMra0hTdlpGNDZpNHhXWDhIYWR2eHAxZWxHbXBZR3EzR2ZGVDNYOEVybUxyaDNaTVhHZlFjaDdxeGxDZTBvYXRrVnlCUjZXZ3FPSjN0MEpPRGFkY0QzN1NrR1B6dVdHcWV4V050aVBIQmYwQ3JjVXVzR09UTlFKcTFtS2k4VjRJVDlsWlF0NEl3NzJldW1UYWc5bUFZczdyN2t5SytBV0dDUUd5Uk91RW1XTXA1cmdPNGdjSzdtYlRDV3dJMjdGYjBDTnI5bEZKczBrYTdLY3NiK1BqZkpaU0xjOUZCMWNKTWJ3azZ5RmNGRHd6ZVV4eHpUSWNhOWVTajRMVEJYTVdDRzVnM0k1c0g2RWRtQkFKcFl6MFV5aHEwR2owdCt4aUdwa2JSV2dhZmNtR00xMDRsUjdqMzFEdnRpckZJcVJGaiIsIm1hYyI6IjkxZWNiMTdmYmZjZWU0OWY2N2Q4YWNiZDBkNmY1N2FjZTU2MDM2YmY0NDAzMzQyNTZhZWZmZmQxOTc2NjZhMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhTQjI2TWROcnJpMG4xOHkwTUdoaWc9PSIsInZhbHVlIjoiUkc1RXZUT09uVVhjZE5jWUwyL1hvaEZZb0prWWRQaVZWbXJ5cndNOFFjUThFOGNlamRqM3hHVmNlTEN6Q2VmK29Xc0VTV0wyT2tYejRENk5VT1NvalpRMndKRHAyalFMNGpxRTFZOWZjcXM5TTZ4cGVJQzk0Vmd3R2NCWXV1aExlTUpSVVVnTFJGWE5jb2VmbC9wSkx6cmJpVkRCUFcrOEFlY2t2eWRUdWNwTmlqck5aSFRlVFg0c3FaN2tRV2pKL0RXT2Nwb1crVVpMNnhrUWY3R013K08wZ3J6VzlubEZ3cml1cXlqUVBCRzYwaVZTL3hPTmxGLzlVRWZLSWx4NlFlc3poS2JYWVljME1XbU9hTXJIenhpNWhZdkNoV01VTFNIWUFIaFEvVStQcVBJTk9IL0lOeGpEN20rWXZtWnZsSjdMbWw5V1hSZVp0dW9BTzVlcXFDMS82SlR1c29VWTdQb3BRS1dkZDZOcDM2eVR6OHg1WE9GelFwc1pJQWRXdk1qRmx0Wm1sdjBNYWNZS1lCcTZtcGR2NXdhVmpPQ3o5WkJMMDkzdmFScTNPVWtoOTRyVU40ZXRNUGZERFpkcUpaMndNOXhNSlNHNzBKZlJuZHZ1ZmVnbkFTWXJkUlA1UWh2K1RSVkNTSEYxbjFMdlJLSzZZc0wyYVNyRzQ5UjNMemcxMFZHcnE5RGNjSnVtSVdFYXRUdzh6M0FxVnh2VHpZUUo3ZGxPbmt3Tk5SZi95UDVzbldSWUdjREt0OG5vUzNpbjUyK09JUzA0c0ZDM29Xb1ErcVBTeEo0NU4xZmtkc3ZOM2tKOFUvL3ZMNHFZOGNKTlJSSXErV3Q0MDJKbSIsIm1hYyI6Ijk1N2NkM2JhNTI5Nzk4MmU1MjFlMjJhOTEyZjg4ZDVjODU3NzdhNDhlMDBiMTZiZDRjYTlkMGZjNTA5Yjk2ZjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+