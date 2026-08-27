В Калуге обсудили стратегии подготовки кадров для роста экономики

25 августа на площадке Федерального технопарка профобразования в Калуге в рамках деловой программы финала чемпионата «Профессионалы» прошла экспертная сессия «Профессиональное образование как фактор экономического роста: анализ результатов и перспективы совершенствования».

Участники обсудили результаты социологических исследований и экономического анализа текущего состояния рынка труда, выявили ключевые тенденции развития экономики и кадрового потенциала, а также проанализировали актуальные тренды в сфере занятости и подготовки кадров.

Замгубернатора Калужской области Ирина Агеева рассказала, что в регионе выстроена планомерная работа по синхронизации запросов работодателей и программ среднего профессионального образования.

- Калужская область второй год принимает соревнования по промышленным компетенциям, и для нас это не просто событие — это подтверждение того, что система СПО в регионе действительно перезагружается. Но главное достижение – не цифры, а отношение к рабочим профессиям. Оно меняется, и это самое важное, – подчеркнула заместитель губернатора.

По информации ВЦИОМ, за последний год выросло число россиян, считающих рабочие профессии престижными: 74% респондентов разделяют эту точку зрения.

- Мы фиксируем устойчивый рост престижности рабочих профессий в общественном сознании. Сегодня граждане говорят о высокой востребованности рабочих специальностей в строительстве, сантехнике, нефтедобыче, общественном питании. Маркерами востребованности являются рост заработной платы, дефицит кадров на рынке труда и, что особенно важно, роль рабочих профессий в обеспечении технологического суверенитета. Молодое поколение ставит во главу угла возможность гарантированно получить работу с достаточно высоким доходом, – отметил Гендиректор ВЦИОМ Константин Абрамов.

Востребованность специалистов среднего профессионального образования в ходе обсуждения отметили также замначальника департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский и директор по управлению персоналом ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Тимур Рахмангулов. Эти предприятия также ведут регулярную работу по подготовке кадров для отраслевых направлений.

Молодые соискатели всё активнее выходят на рынок труда, выбирая сферы с понятными карьерными треками и возможностью быстрого старта, отметил заместитель директора по работе с государственными органами Авито Работы Павел Тихонов.

В ходе сессии участники также обсудили практические механизмы интеграции образования и производства, вопросы повышения производительности труда через профессиональное развитие и эффективность инвестиций в подготовку кадров.