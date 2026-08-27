В Калужской области 118 гектаров сельхозземли заросли деревьями и кустами
Нарушение выявлено в Дзержинском районе, сообщили 27 августа в Россельхознадзоре.
Деревья и кусты там, где должны выращивать полезные культуры, обнаружили ещё в октябре. Владельцу участка выдали предписание, однако он ничего не сделал.
- Участок продолжал зарастать, что противоречило земельному законодательству. Бездействие создало условия для деградации плодородного слоя и утраты сельскохозяйственной ценности территории, - прокомментировали в ведомстве.
По административной статье виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.
В перспективе землю могут изъять.
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