В Калужской области 118 гектаров сельхозземли заросли деревьями и кустами

Нарушение выявлено в Дзержинском районе, сообщили 27 августа в Россельхознадзоре.

Деревья и кусты там, где должны выращивать полезные культуры, обнаружили ещё в октябре. Владельцу участка выдали предписание, однако он ничего не сделал.

- Участок продолжал зарастать, что противоречило земельному законодательству. Бездействие создало условия для деградации плодородного слоя и утраты сельскохозяйственной ценности территории, - прокомментировали в ведомстве.

По административной статье виновника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В перспективе землю могут изъять.