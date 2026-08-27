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Общество

В Калужской области разрабатывают систему поддержки детей с тяжёлыми нарушениями развития

Дмитрий Ивьев
27.08, 13:18
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В Полотняно‑Заводском детском доме ежедневно живут более ста детей с серьёзными нарушениями развития. Многие из них не могут самостоятельно позвать на помощь — поэтому местные специалисты взялись за создание особой системы. Она позволит оперативнее фиксировать изменения в состоянии ребят.

Решение воплощают в проекте «ВНИМАНИЕ»: в его основе — технологии искусственного интеллекта. Система сможет быстрее выявлять тревожные ситуации — например, падения или приступы. При этом финальное решение остаётся за человеком: принцип проекта звучит так — «Искусственный интеллект помогает видеть — человек понимает и принимает решения». Особенность разработки — в сочетании технологичного подхода и важной социальной задачи: система призвана поддержать и детей, и персонал, который за ними ухаживает.

Сейчас проект представлен на III Всероссийском конкурсе МАРТ.

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