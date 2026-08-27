В Обнинске отремонтировали здание первой в мире АЭС
Прошла приемка работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
Здание на улице Менделеевской было построено в 1952-1954 годах.
- Были выполнены работы по ремонту кровли, окраске фасадов, оконных заполнений, цоколя, отмостки, - рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
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