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Общество

В Обнинске отремонтировали здание первой в мире АЭС

Дмитрий Ивьев
27.08, 14:51
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Прошла приемка работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.

Здание на улице Менделеевской было построено в 1952-1954 годах.

- Были выполнены работы по ремонту кровли, окраске фасадов, оконных заполнений, цоколя, отмостки, - рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

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