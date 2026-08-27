Владислав Шапша подписал два соглашения с главой АСИ Светланой Чупшевой

Наш регион расширяет сотрудничество с Агентством стратегических инициатив.

В четверг, 27 августа, соглашения подписаны на форуме «Сильные идеи».

Первое - о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни.

- Она помогает выстраивать социальную сферу вокруг реальных жизненных ситуаций: рождение ребенка, получение медпомощи, оформление льгот, - заявил Шапша. - Уже работаем в этом направлении. Существенно продвинулись в Национальном рейтинге качества жизни АСИ - сейчас занимаем 14-е место.

Второе соглашение - о семейной и демографической политике. Документ касается поддержки рождаемости и многодетных семей, охраны материнского и детского здоровья.