Владислав Шапша подписал два соглашения с главой АСИ Светланой Чупшевой
Наш регион расширяет сотрудничество с Агентством стратегических инициатив.
В четверг, 27 августа, соглашения подписаны на форуме «Сильные идеи».
Первое - о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни.
- Она помогает выстраивать социальную сферу вокруг реальных жизненных ситуаций: рождение ребенка, получение медпомощи, оформление льгот, - заявил Шапша. - Уже работаем в этом направлении. Существенно продвинулись в Национальном рейтинге качества жизни АСИ - сейчас занимаем 14-е место.
Второе соглашение - о семейной и демографической политике. Документ касается поддержки рождаемости и многодетных семей, охраны материнского и детского здоровья.
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