Выдра попала на видео в калужском лесу

В четверг, 27 августа, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Будучи родственником куницам и барсукам, выдра освоила совершенно другую среду обитания, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Этот хищник прекрасно плавает и ныряет, между пальцами на лапах у выдры развиваются плавательные перепонки, облегчающие плавание, а плотный подшёрсток очень долго не намокает и прекрасно защищает зверя от переохлаждения даже зимой.

В калужском заповеднике на одной речке живёт не более 3-4 выдр.