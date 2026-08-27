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Общество

Выдра попала на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
27.08, 14:32
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В четверг, 27 августа, запись с фотоловушки опубликовал заповедник «Калужские засеки».

 

- Будучи родственником куницам и барсукам, выдра освоила совершенно другую среду обитания, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Этот хищник прекрасно плавает и ныряет, между пальцами на лапах у выдры развиваются плавательные перепонки, облегчающие плавание, а плотный подшёрсток очень долго не намокает и прекрасно защищает зверя от переохлаждения даже зимой.

В калужском заповеднике на одной речке живёт не более 3-4 выдр.

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