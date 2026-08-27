Шапша рассказал о калужских проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Мероприятие Агентства стратегических инициатив стартовало 27 августа в Нижнем Новгороде.

Один из представленных калужских проектов - возрождение села Губино.

- Сейчас здесь более 130 многодетных семей здесь живут укладом, основанным на традиционных ценностях. Построены школа, детский сад, дома, - отметил Владислав Шапша.

Еще один проект – няни для семей с детьми-инвалидами центра «Оранжевый город».

- У нас охвачено такой поддержкой 270 семей. Он реализуется на средства грантов и бюджетной субсидии, - заявил губернатор.

Он поблагодарил АСИ и лично Светлану Чупшеву за такие инициативы.