Шапша рассказал о калужских проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Мероприятие Агентства стратегических инициатив стартовало 27 августа в Нижнем Новгороде.
Один из представленных калужских проектов - возрождение села Губино.
- Сейчас здесь более 130 многодетных семей здесь живут укладом, основанным на традиционных ценностях. Построены школа, детский сад, дома, - отметил Владислав Шапша.
Еще один проект – няни для семей с детьми-инвалидами центра «Оранжевый город».
- У нас охвачено такой поддержкой 270 семей. Он реализуется на средства грантов и бюджетной субсидии, - заявил губернатор.
Он поблагодарил АСИ и лично Светлану Чупшеву за такие инициативы.
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