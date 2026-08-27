Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша рассказал о калужских проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени»
Общество

Шапша рассказал о калужских проектах на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Дмитрий Ивьев
27.08, 13:58
1 305
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Мероприятие Агентства стратегических инициатив стартовало 27 августа в Нижнем Новгороде.

Один из представленных калужских проектов - возрождение села Губино.

- Сейчас здесь более 130 многодетных семей здесь живут укладом, основанным на традиционных ценностях. Построены школа, детский сад, дома, - отметил Владислав Шапша.

Еще один проект – няни для семей с детьми-инвалидами центра «Оранжевый город».

- У нас охвачено такой поддержкой 270 семей. Он реализуется на средства грантов и бюджетной субсидии, - заявил губернатор.

Он поблагодарил АСИ и лично Светлану Чупшеву за такие инициативы.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
80%
0%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFpUDFtLzVuR1pGT3dHbVA2V0dVSEE9PSIsInZhbHVlIjoiU0l3SkRyWE9kQkFZbTRJRjFLR0Y0dmYzRU9neDJhM1ZiQll0SG9XaWljbGtQM3hnWWRycnJkOHpmY1NFSXh6RFVzZ0Q2MGhnQlZrR081akNBYXN1bU0zMjFiaVVqVnVSK2M3cjlLanVSQ0I3Y3lQeUJvczNTQ09QS0Naa3V0VGIvU2tPNjRqWm1UeXJMSk1HbmVKcTJES3lBRThtL2ZxcU9TUklObkYzWmhmV0I3ZVpYQlhkY0JJVWtNejhnRXN0bHFGcnhTaFpaQlFTakdSUldOYUljeUtXTEJxazBZYUxUZG9OMmgwd1R5R0ZPcHFHY042ZUxrMDBOMjNzWmYyNTBlam5XT2F5UkN5RWlGQUdsTXdLbXpacUp1OE9zUmY5VHJBOUlhUEw0aGQ2a09wekRyYXZpM0twck5lSFkvWTlOOW5oR0tVY3Fzanc3cWkxYThZMnh4ODRkZDBtTDREZjRoZHBGVjdXUHFndDlUQjFFUkFabTMxL2kweHJYWENRRGxiVjVkaWV3ZzFKd0M3V1ovQ3dtc3gwR0VEWVhGaWxGWHh5VGtpSVFGTFZES0ZwTGVwVUlEZ1VSRzgwZ2dKQiIsIm1hYyI6IjcxNzlmOGFmMTAwMzdmYWY4NmUxOGU4YjYzMmMzODg3YWIxMzZlZTdmNjE0YzUxNGNjM2FjZDM2NGE2ZDFkOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJEcjBLdFB0aEM5eWpGazUweFJJcGc9PSIsInZhbHVlIjoiQ3YzcXFwYmszVGk3NlN6T09zb2VGYy8wcUphdXUwYnZnUGdaNkNJcHI5a0d2ZVlzaU4rbmV2a1pPVDlOZmlkUGUyeTRrdFJaU3c0dXkrWXlhQTdJcmxhOUEvY2hRZXBiM3NSK2g1d01uZWw1aHhOVEZOcXYvYThtcGNDallSVGdvWEhNdWNBcWpWeDJ2WEw1bmdYbC9ON21NWUJpZnFsV08yUkpwQWJHZUlDNDh3M0h0eWp5Tm9pSGNEOFE5SE9nbkVadllyVjBtSkZmbEw3anlBUnowUngxMktCL0U0cWJzQUZXVEVwck9jbW14d0xPUlRtRlFWcnVYcW1vYWROZUpuOUdjYnYrUSt3b0pkVHhQZU9udXBvV1RvNW1SZUhlak9EbWJ6OVhlZDBsd1BiVi9SWGxnTVhCOFVjNXZhS2VLVG4vYUNHNVA2UlFXQjAraTdCZU1iWFR1WnM3TzJlRitRMXBrNGcvVi92TEhMQTVOWTAyWTlDQnVONmxqZkdyWSs0Z0IxdS9yVjYxQXpEdDFnbGNOaHpvQ1hoY3VCU3Ztbkg2Z1Bodld5c2pFSjBtZjVvOU9HK0piM0NsS21BbUJYdlV5dk0rc1EyUjZlQStXalhiTEpzZzdVTThzNGRWSzN0OFhhV3AzMHBUYWM3UjUvNlVyNVZXTW92QTRmVy9CRGU2WnRpejQzVkRDcGVQczJ2WnJZNy9xN1RVcU5SaXFleTc2V3FTV2hvdzM5eHZLNDJVV0xMejRYUzlWZlpYREZFTzEyekFzZlRreGhjOGNabHBPWlprSXpPREhqQVMyR2hreGtITUQ5MGFXTGFENEhzbFNxY3FZYkJ4VUVqWCIsIm1hYyI6ImQ3MTVmNjUyNzJiNjVkNjMzODc0OTQ5MjE2MGM5OGE5NTY5ODI0MGE5NmUyZmI5NDdiYTQ2YmE5OTdkMTJmNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+