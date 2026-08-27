В России начали строить подлодку «Малоярославец»
В Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки новой дизель-электрической подводной лодки.
- Проделали большую совместную работу с руководством ВМФ России с тем, чтобы ей было присвоено имя Малоярославца в честь героической истории Города воинской славы, - сообщил 27 августа губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Это пятый корабль серии проекта 677.
Ожидается, что экипаж подлодки пройдет подготовку в учебном центре ВМФ в Обнинске.
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