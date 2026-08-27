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Общество

В Калуге завершается ремонт школы №1

Дмитрий Ивьев
27.08, 12:32
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Сейчас идёт финишная отделка, монтаж внутренних инженерных сетей и пожарной сигнализации, сообщил 27 августа глава города Дмитрий Денисов.

По его словам, до приёмки остаётся совсем немного.

- Поручил подрядчику добавить темп на отдельных участках и не терять ни дня, - отметил Денисов. - Скоро вместо стройки здесь снова будут звучать голоса школьников. И это, пожалуй, самое главное.

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