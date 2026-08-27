T2 усилил сеть в калужских городах, СНТ и вдоль трассы М-3

Источник фото: пресс-служба Т2.

В августе инженеры оператора завершили этап крупного проекта по повышению качества связи — он охватил Мосальск, Козельск, Балабаново, а также популярные места загородного отдыха у местных жителей и гостей из столицы. Кроме того, T2 усовершенствовал покрытие на региональном участке трассы М‑3, по которой ежедневно проходит большой поток транспорта.

В Мосальске технические специалисты T2 усилили сигнал и увеличили емкость сети в районе улиц Революции, Почтовой и Кирова, в Козельске — на участке улицы Чкалова, проходящей через весь город, в Балабаново — на территории около улиц Гагарина, Лесной и Кооперативной. Местные жители уже отметили высокое качество связи и стабильность интернета даже в часы пиковых нагрузок.

Вместе с этим оператор усовершенствовал покрытие вдоль магистрали М-3, проходящей через Калужскую область: особенно в Малоярославецком, Думиничском и Дзержинском районах. Благодаря этому абоненты могут пользоваться навигационными системами, соцсетями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами в пути.

Загородные территории по-прежнему остаются в фокусе внимания оператора: T2 повысил качество связи в садоводческих товариществах и дачных локациях. В проект уже вошли Меличкино, Скрипорово и СНТ «Велиборы» в Малоярославецком районе, Похвиснево в Тарусском районе и место притяжения туристов и калужан — территорию отеля «Велна» в пригороде Тарусы.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

«Мы продолжаем модернизировать инфраструктуру, чтобы наши абоненты оставались на связи где угодно — и в городах, и за их пределами. По данным нашей сети, Калужская область давно стала популярным местом загородного отдыха не только у местных жителей, но и у москвичей. Теперь и те, и другие смогут полноценно пользоваться цифровыми сервисами прямо на природе. Кроме того, мы обеспечили практически бесшовное покрытие вдоль трассы М‑3. Наша задача — чтобы связь работала там, где она нужна каждый день».

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура T2 функционирует в строгом соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. При ограничениях доступа к мобильному интернету абоненты могут пользоваться 250 сайтами и приложениями из «белого списка».