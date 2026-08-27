Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество T2 усилил сеть в калужских городах, СНТ и вдоль трассы М-3
Новость дня Общество

T2 усилил сеть в калужских городах, СНТ и вдоль трассы М-3

27.08, 12:22
0 444
Источник фото: пресс-служба Т2.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В августе инженеры оператора завершили этап крупного проекта по повышению качества связи — он охватил Мосальск, Козельск, Балабаново, а также популярные места загородного отдыха у местных жителей и гостей из столицы. Кроме того, T2 усовершенствовал покрытие на региональном участке трассы М‑3, по которой ежедневно проходит большой поток транспорта.

В Мосальске технические специалисты T2 усилили сигнал и увеличили емкость сети в районе улиц Революции, Почтовой и Кирова, в Козельске — на участке улицы Чкалова, проходящей через весь город, в Балабаново — на территории около улиц Гагарина, Лесной и Кооперативной. Местные жители уже отметили высокое качество связи и стабильность интернета даже в часы пиковых нагрузок.

Вместе с этим оператор усовершенствовал покрытие вдоль магистрали М-3, проходящей через Калужскую область: особенно в Малоярославецком, Думиничском и Дзержинском районах. Благодаря этому абоненты могут пользоваться навигационными системами, соцсетями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами в пути.

Загородные территории по-прежнему остаются в фокусе внимания оператора: T2 повысил качество связи в садоводческих товариществах и дачных локациях. В проект уже вошли Меличкино, Скрипорово и СНТ «Велиборы» в Малоярославецком районе, Похвиснево в Тарусском районе и место притяжения туристов и калужан — территорию отеля «Велна» в пригороде Тарусы.

Татьяна Постнова, директор калужского филиала T2:

 «Мы продолжаем модернизировать инфраструктуру, чтобы наши абоненты оставались на связи где угодно — и в городах, и за их пределами. По данным нашей сети, Калужская область давно стала популярным местом загородного отдыха не только у местных жителей, но и у москвичей. Теперь и те, и другие смогут полноценно пользоваться цифровыми сервисами прямо на природе. Кроме того, мы обеспечили практически бесшовное покрытие вдоль трассы М‑3. Наша задача — чтобы связь работала там, где она нужна каждый день».

В регионе могут наблюдаться временные ограничения в работе мобильного интернета. Они вводятся в целях безопасности и не связаны с работоспособностью сетей оператора. Техническая инфраструктура T2 функционирует в строгом соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. При ограничениях доступа к мобильному интернету абоненты могут пользоваться 250 сайтами и приложениями из «белого списка».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2VfnxxZtz2o
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IkFLR09UNDdIWlZ5ejN6ZTdmVCsySlE9PSIsInZhbHVlIjoiZ3RQK0Vhdzk3RXFNenhqcXBKQUFvRmtvbFo5NVFCL0NvSnBZZ0xoZ3ZMWGovUGdqcWVpMHdPRGI5RVJGekdvb2JEWHpkWTlkN1dRRERYd2owYmZiWkI1SXpocmhPd3ZwZUlQcTNGa0pYVWthU1psZ0dWU2lRNmZ5UmEvT3o1OUxuOTFYOWc4cFIrRFMyZGFMOWl6ZExpV29CODZyRkdkNDEweTBMWmw3ZTNVQ0dTb1BWdElPanNVQlNkVmNLMXUwZGxoUXNscmJ1WkZCNFcxbWR3eHBuWFQ1Y2pBK2FmWTRkYUhJUnQ2Wk5Qdy9XQnRjZTVvREJiTTJGbkkrYkdyZm5nK1VDT2FEc3c2YzJYMGhuMk5jSkRCektpMitKRHplWkRkQUw4NG9weUt3TW1tZzRVWlQwMGRWWmtqblIzWXA5K3hOVEtYUFlPd1RvYUFUTXJ6STNMcjYrTGZxZFlmOWpVa1p5SE9uUXVCNk5JQlNURnJ3Mm5IVzhQaFk3bWxZYktKSHFxMG10VHl4ckpqN0hJUE9jRFRIYkptQVA1ejlmZ2JJcTFQckpoWFdRVStqSzJYdWpVaWJMWFpOWjRzViIsIm1hYyI6IjkxNWE1OTJhMjQ3NjcwOTY2NzY5YjNjYjA4ZjYwMTQ2MDNhMjhmMDFhYjIyOTk1MzFhNDg1ODYwNDQ3YTE4ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVJSVUzL0dwTXJ4d2MxUmwwWDJERFE9PSIsInZhbHVlIjoiSWQ2UzZVMXU0dVlHVEpEbWpTam51ZEhzZStZcXpxU2N3dGRZcm5uM2lOSE9PNDVmbDIxUlYxT0hBUDB6R1hVdDlKcEE5NFVxajZJaG9ZTkpaY0hMY2dEVnV2Q2VMRWpOWnA0UytKaHJRelpHeFkwZHRYa1hDN2tNN1JwRDdwTWpjZTBkREJRMi8yMHFURFZkSHNMVmxoVzFZQkNjT3d2ZFFyR25ta3drZkNzREtBeG0zTzJkMGRrL1h6OTAvTTJDR3pvOC9zN1dVNjNWZTVFajlyVmk2dGpKT096OE1GdTVHUEttek9jejRxcnBjcUk1VjlueXpiTmVCQVcxckJtZXc1eWFiQ2NYd3hla2cvdy9tREVtOEQ5MHJVVW1VNU9tTk91VGVvaWR6SzFjVmRGMFpoaFgwWERnTU9PV21Xb05CbG8zcFhWSHNxaktKdkNSb05HTVBpVkZ3Q3Z2TzNhRTZjNnJ3cS9sNEw1KzEyMHFMRkorRWxaMlZSU1RiSDJpaG1rR2FSeFQ3T1VibG1uTVVad0VyUXpzclVHVGZObHRTejl0TFpNMGlJZGpkLzFRell1Y0lPNUk3d0dFcUhPN2NrRC8zaUYrSmRTWjRtQ2IyNHBlSFVEWXhYc2VyeGowU3h5MTFwdVB1WC94em5kUThXSUdYalU5SDBKZFlPV1JBMjNXZEsxMlJxdmRJU0s2QnpsOEh4MFhJMDdmWlNaYVJXSks1aTY1MGMxdWZaVVczTG9zQXRIRXFuTFBnODAvZ0pZTGZhSTdJNW1HQ1J5NkVvNThyV1hNRHVxTXl2UjF3UkxDNU1IRjdPZDJhelY3bnkvTksrSjdBV0g1R3pGaCIsIm1hYyI6IjZmNTllNzcyYWY0MjFkYTdmOWUwODU1YTI3ODUzNjlhNDJjOTA1YzEyNDgwZWY3M2U3NjU0ODllZjQxNDUxYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+