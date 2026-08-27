Расширяется количество сервисов с оплатой цифровым рублем

Фото: МТС.

Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России. С 1 сентября калужане смогут оплачивать товары и услуги новой формой национальной валюты в мобильном приложении Мой МТС и интернет-магазине.

Цифровой рубль эквивалентен обычному рублю. Счет открывается на платформе Банка России, управление происходит через приложение банка, который подключен к платформе.

Механика схожа с проведением операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Пользователю нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», затем банк и провести оплату. Решение будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль МТС Pay без привязки к отдельным категориям товаров и услуг.