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Новость дня Общество

Расширяется количество сервисов с оплатой цифровым рублем

27.08, 12:05
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Фото: МТС.
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Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России. С 1 сентября калужане смогут оплачивать товары и услуги новой формой национальной валюты в мобильном приложении Мой МТС и интернет-магазине.

Цифровой рубль эквивалентен обычному рублю. Счет открывается на платформе Банка России, управление происходит через приложение банка, который подключен к платформе.

Механика схожа с проведением операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Пользователю нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», затем банк и провести оплату. Решение будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль МТС Pay без привязки к отдельным категориям товаров и услуг.

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