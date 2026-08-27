Педагог Мятлевской школы покорил Эльбрус

Преподаватель физкультуры из Мятлевской школы им. А.Ф. Иванова Игорь Чистяков поднялся на самую вершину южного склона Эльбруса, рассказал 27 августа глава Износковского округа Владимир Леонов.

Восхождение на одну из значимых вершин мира Игорь Чистяков совершил в составе группы туристов. И на высоте 5642 метра педагог развернул флаг Мятлевской школы.

- Это история о том, как мечта становится реальностью. Игорь Николаевич — настоящая гордость округа, - отметил Леонов. - Он своим примером показывает всем нам как важно следовать за своей мечтой и достигать высот.