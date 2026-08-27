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Общество

В Козельске строят физкультурно‑оздоровительный комплекс с бассейном

Дмитрий Ивьев
27.08, 10:15
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Стройплощадку будущего ФОКа посетили глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин и заместитель губернатора Ольга Иванова.

Они оценили, как идут работы, и обсудили текущие задачи.

Сейчас, к концу августа, специалисты бетонируют фундаменты, монтируют опалубку, армируют и заливают стены. Параллельно ведут армирование ленточных и столбчатых фундаментов, изготавливают арматурные каркасы и занимаются планировкой территории.

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