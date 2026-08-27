В Козельске строят физкультурно‑оздоровительный комплекс с бассейном

Стройплощадку будущего ФОКа посетили глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин и заместитель губернатора Ольга Иванова.

Они оценили, как идут работы, и обсудили текущие задачи.

Сейчас, к концу августа, специалисты бетонируют фундаменты, монтируют опалубку, армируют и заливают стены. Параллельно ведут армирование ленточных и столбчатых фундаментов, изготавливают арматурные каркасы и занимаются планировкой территории.