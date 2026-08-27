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Общество

Шапша выразил соболезнования жителям Первомайска

Дмитрий Ивьев
27.08, 08:30
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил готовность региона оказать всю необходимую помощь подшефному Первомайску, где нанесен удар по пассажирскому автобусу.

В результате нападения на рейсовый транспорт «Лисичанск – Стаханов» на трассе между Золотым и Первомайском, погибли мирные жители, много раненых, заявил глава региона.

Он выразил соболезнования от имени себя и жителей Калужской области.

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