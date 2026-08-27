Шапша выразил соболезнования жителям Первомайска
Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил готовность региона оказать всю необходимую помощь подшефному Первомайску, где нанесен удар по пассажирскому автобусу.
В результате нападения на рейсовый транспорт «Лисичанск – Стаханов» на трассе между Золотым и Первомайском, погибли мирные жители, много раненых, заявил глава региона.
Он выразил соболезнования от имени себя и жителей Калужской области.
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