Шапша выразил соболезнования жителям Первомайска

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил готовность региона оказать всю необходимую помощь подшефному Первомайску, где нанесен удар по пассажирскому автобусу.

В результате нападения на рейсовый транспорт «Лисичанск – Стаханов» на трассе между Золотым и Первомайском, погибли мирные жители, много раненых, заявил глава региона.

Он выразил соболезнования от имени себя и жителей Калужской области.