Калужане завоевали 15 призовых мест во Всероссийском финале Чемпионата «Профессионалы»

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вручили награды победителям и призёрам финала чемпионата «Профессионалы».

Финал прошёл в Калуге — регион стал одной из трёх площадок страны, где принимали соревнования. В них участвовали более 15 тысяч человек из российских регионов и 30 стран мира. Для конкурсантов подготовили деловую и профориентационную программу.

Калуга отвечала за финалы по 14 промышленным компетенциям. По словам губернатора, это логично: область занимает третье место в стране по темпам роста промышленного производства.

Калужане выступили на чемпионате успешно — завоевали 15 призовых мест, в том числе в командном зачёте.

Владислав Шапша отметил, что всё больше молодёжи выбирает среднее профобразование. По его словам, такие конкурсы помогают поднимать престиж рабочих профессий. Сергей Кравцов подчеркнул, что чемпионат охватывает специальности, которые нужны экономике страны: молодые специалисты уже сейчас помогают обеспечивать технологический суверенитет России.